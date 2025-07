Día del Abuelo 2025: ¿Cuándo se festeja a los abuelitos en México este AGOSTO?

Los abuelos son las personas más importantes en nuestra vida después de nuestros padres, ya que son los que nos entregan un amor incondicional único, que nos consienten con cosas simples como un menú diferente a la hora de la comida, con regalos o dinero a escondidas de nuestros padres para que no nos regañen.

Por esto y más es que las abuelas y los abuelos tienen su propio día para celebrarlos a lo grande, ya sea en festivales de la escuela, con una tarjeta o manualidad hecha por nosotros, con una frase hermosa, un desayuno llevado a la cama o con una salida a comer al restaurante más lujoso de nuestra ciudad. Y esta fecha cada vez está más cerca, ¡así que bienvenido agosto!

El Día del Abuelo 2025 en México se celebra en pocas semanas, es decir, el próximo 28 de agosto, ¡que caerá en jueves! Cabe destacar que esta efeméride es exclusiva de nuestro país y no se debe de confundir con el 1 de octubre, fecha decretada por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas de Edad.

En cuanto a su historia y más detalles, aquí te contamos todo lo que debes de saber, pero sobre todo, para que apartes la fecha del jueves 28 de agosto y festejes a lo grande a tus abuelos o a los abuelos de tus hijos. ¡Prepárate!

¿Ya sabes cómo celebrarás a los abuelos? (Foto: Pexels)

¿Por qué se celebra a los abuelos en México?

En México se celebra a los abuelos desde 1983, año en el que se decretó que cada 28 de agosto será el Día de los Abuelos, esto con la intención de "reconocer su trabajo y sabiduría, pero sobre todo para enaltecer el éxito de la vejez y el legado de sus deseos", según explica el Afore PENSIONISSSTE.

Por supuesto, esta fecha también lleva mucha carga emocional por lo conectados que estamos con los adultos mayores y es por ello que esta fecha también es una buena oportunidad para rendirles homenaje, reconocerlos con sus roles en la familia y la sociedad. ¡Así que celebra su experiencia, valor, sabiduría y amor!

¿Es feriado el Día del Abuelo 2025 en México?

Aunque el Día del Abuelo es un momento de celebración y reflexión sobre el rol que tienen los adultos mayores en la familia y en la sociedad, no se trata de un día festivo oficial y por lo tanto no es feriado. De tal forma que el próximo 28 de agosto no es una fecha en la que exista un descanso oficial.

¿Hay clases el Día del Abuelo?

El 28 de agosto, Día del Abuelo no habrá clases en las escuelas; sin embargo, la decisión no se debe como tal a la efeméride, sino que no coincide con el inicio del calendario escolar 2025-2026, mismo que iniciará a partir de septiembre de este año, justo después de la festividad para los adultos mayores.