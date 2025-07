La inteligencia artificial no es infalible: pusimos a prueba a ChatGPT y mintió 3 veces

¿Confiarías ciegamente en alguien que inventa leyes o pone palabras en boca de otras personas? Mucha gente lo hace cada día con la inteligencia artificial. Si bien ha simplificado la vida de muchos, se ha convertido en coach de vida, agenda, planificador de eventos, analista de códigos de programación, editor de fotografías y hasta en una herramienta para mejorar la productividad de las personas; el confiar ciegamente en ella conlleva diversos riesgos a la hora de consultar y difundir información.

Tal y como pasó con la explosión de internet en los 90 y las primeras décadas del presente milenio, muchos han adoptado el uso de esta tecnología sin ponerle un filtro humano. Las consecuencias: miles de tareas copiadas en las escuelas, la replicación de datos falsos que se encuentran en la red e inclusive en personas que creen haberse convertido en mesías modernos que han logrado encontrar su misión gracias al uso de ChatGPT.

Si bien estos modelos que imitan al pensamiento humano pueden ayudar a acercar a la humanidad a ciertas respuestas, usarlas como única fuente de información no solamente implica el perder la oportunidad de investigar algo de forma profunda, sino de caer en imprecisiones.

La inteligencia artificial es una herramienta útil, pero hay que usarla de manera inteligente. FOTO: Archivo.

¿Cuáles son los riesgos de confiar ciegamente en la inteligencia artificial?

Aunque estas herramientas están diseñadas para ofrecer respuestas precisas y útiles basadas en grandes volúmenes de datos, no son infalibles. La inteligencia artificial puede cometer errores, malinterpretar preguntas o basarse en información desactualizada o incorrecta. Además, no tiene conciencia ni juicio propio: simplemente genera respuestas en función de patrones aprendidos.

Gemini pide no confiar ciegamente en sus resultados, por diversas causas.

Mauricio Muñoz, maestro en Comunicación, destaca que el factor humano es sumamente importante a la hora de consultar datos provenientes de este tipo de tecnología. Recomienda hacer una comprobación de información para evitar caer en equívocos, ya que se debe ver a la IA como una colaboradora, no como algo que avanza y se trabaja de manera independiente al usuario. Los riesgos de pensar que esta tecnología habla con la verdad, apunta, son los siguientes

Divulgar y entender información errónea.

Que la gente comience a pensar que la IA es sustituto del ser humano.

Ni la IA pide que se confíe ciegamente en ella

Ni las mismas plataformas como Gemini o ChatGPT recomiendan confiar ciegamente en la información que destacan, debido a que aceptan la posibilidad de varios errores e inclusive sesgos ligados a la persona que las programan. No significa que esta tecnología deba ser dejada de lado, sino que se debe optar por mantener el ojo humano ante todo.

Por eso, es importante usar la IA como una herramienta de apoyo, no como una fuente única o definitiva. Siempre es recomendable verificar la información con fuentes confiables, especialmente en temas delicados o importantes. La misma ChatGPT no recomienda que se sigan sus respuestas sin ningún filtro.

"Aún todavía están en una fase en la cual van mejorando, van aprendiendo", dice al respecto de esta tecnología Gonzalo Rojon, director de The Competitive Intelligence Unit y autor de la columna Telecom en perspectiva en El Heraldo de México.

El experto aseguró que es muy temprano para poder darle las riendas a la IA, ya que su curva de aprendizaje hace necesario que se haga una revisión de los datos obtenidos en ellas por parte de especialistas que puedan identificar las falencias.

Error 1: la inteligencia artificial inventó una declaración de Diego Luna

Montserrat Simó, conductora de Heek en El Heraldo Televisión y experta en tecnología, recomienda tener mucho cuidado con los datos que se manejan a través de estas plataformas, ya que aún continúan aprendiendo por medio de la recopilación de datos que hay en internet, pero no lo hacen bajo un filtro que permita corroborar datos.

"Metí una entrevista que le hice a Diego Luna y le dije: "Por favor, transcríbeme esto a un texto" y me puso cosas afirmando que en mi entrevista haz de cuenta que Diego Luna había dicho "Sí, tengo 43 años", cuando eso no estaba en la entrevista".

Destaca la importancia de que las personas aprendan a discriminar qué información es correcta y cuál podría haber sido inventada por esta tecnología.

Error 2: ChatGPT confundió normas del Reglamento de Tránsito

Para comprobar que las respuestas que brinda la inteligencia artificial pueden fallar, es posible hacerle preguntas sobre algún tema en específico y posteriormente consultar la fuente original donde se tenga la información exacta. Para esto, El Heraldo Digital realizó la consulta a ChatGPT sobre el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Si bien el código cuenta con diversas disposiciones que han sido fijas durante varios meses o años, hay algunas que han sido malinterpretadas por los mismos usuarios o incluso se han confundido con otras. De esta forma, es fácil encontrar falencias en las conclusiones de la IA.

Para el ejercicio se lanzó una pregunta con la intención de que esta tecnología fallara: "¿Por qué los ciclistas no pueden rebasar entre carriles por la derecha con tránsito detenido?". La intención es que la tecnología confundiera dos reglas, la primera el rebase por la derecha y la segunda el avance en tránsito detenido. No obstante, esta plataforma cometió un error más y mencionó un artículo que no corresponde bicicletas. Esta fue la respuesta que brindó la IA.

El artículo 19 fracción V del Reglamento de Tránsito permite que los ciclistas avancen entre carriles.En ningún momento se indica que el avance no se pueda hacer por la derecha o por algún otro espacio.

"Circular entre carriles, salvo cuando el ciclista se encuentre con tránsito detenido y busque colocarse en un área de espera ciclista o en un lugar visible para reiniciar la marcha": Artículo 19. V.

El Artículo 8 fracción V, exige que solamente se rebase por izquierda; no obstante, el movimiento de rebasar en la vialidad se da cuando ambas unidades están en movimiento.

Rebasar otro vehículo sólo por el lado izquierdo; en el caso de vehículos motorizados que adelanten a ciclistas o motociclistas deben otorgar al menos la distancia de 1.50 metros de separación lateral: Artículo 8. V.

En este caso, la inteligencia artificial no pudo discernir entre ambas normas y las mezcló. Si bien con un mayor entrenamiento se podrán solventar estos errores. Posterior a esto, realizó sugerencias de seguridad en la cual cometió una imprecisión con respecto a una norma vigente.

Desde 2015, el Reglamento de Tránsito prohibió que los autos que tuvieran un semáforo en rojo de frente pudieran girar para incorporare a otra vialidad, a menos de que esta se llevara a cabo en un espacio donde hubiera una señalización que lo permitiera. En las recomendaciones, la IA mencionó en el apartado 2 que esta maniobra, conocida como vuelta continua, estaba permitida.

La vuelta continua, a la derecha y a la izquierda, está prohibida, excepto cuando exista un señalamiento que expresamente lo permita, en cuyo caso deberá cederse el paso a los peatones que estén cruzando y a los vehículos que transiten por la vía a la que se pretende incorporar": Artículo 10 X. del RT.

Finalmente, en la misma consulta, la IA aseguró que el Artículo 21 del Reglamento de Tránsito decía que los ciclistas no podían circular entre en arroyo vehicular y la banqueta. Esta información es falsa, ya que dicho apartado habla sobre la posibilidad que tienen las motocicletas para circular bajo ciertas condiciones. El algoritmo no tiene por qué decir la verdad.

"Circular entre carriles, salvo cuando el ciclista se encuentre con tránsito detenido y busque colocarse en un área de espera ciclista o en un lugar visible para reiniciar la marcha": Artículo 21. IV.

Además de esto, el Artículo 11 fracción IX permite que los ciclistas circulen sobre el acotamiento. Esto permite concluir que lo dicho por ChatGPT no es solamente una falta de precisión, sino una mentira.

Error 3: ChatGPT inventó un artículo que no existe

Otro intento para hacerla caer en una trampa fue que hablara sobre las condiciones en las cuales un auto puede estacionarse sobre una ciclovía, la IA habló del Artículo 59 como el fundamento por el cual puede hacerse esta maniobra en casos de emergencia. No obstante, dicho apartado versa sobre las funciones que tienen los agentes de la Subsecretaría de Tránsito para infraccionar o amonestar verbalmente.

Este error lo repitió en tres ocasiones y finalmente inventó una norma más para hablar de supuestas sanciones que se aplican a las personas que se estacionan en vías ciclistas. Si bien estas sanciones existen, están consignadas en el Artículo 30 del Reglamento de Tránsito. La inteligencia artificial inventó normas que no están dentro del Reglamento en cuatro ocasiones.

"Las licencias para conducir se cancelarán al acumular doce puntos de penalización", Artículo 66 del Reglamento de Tránsito.

La inteligencia artificial es una gran aliada, pero no una fuente absoluta. Verifica, compara y aplica tu criterio. Porque en la era digital, la mejor inteligencia sigue siendo la humana.