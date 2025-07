Graduada conmueve al sorprender a su abuelo vendedor de ajos en el tianguis: "El logro es para mi abuelito" | VIDEO

¿Ya trajiste tus pañuelos para secarte las lágrimas después de ver este video? Si no, te recomendamos que vayas por ellos porque no podrás contener la emoción, pues una joven graduada le dio tremenda sorpresa a su abuelito, el hombre que le ayudó a conseguir su sueño de seguir estudiando.

Se trata de una joven de nombre Mary Flores (@mariflores.24 en TikTok), quien compartió un video de pocos segundos, pero que duele toda la vida y que ya acumula más de 15 millones de reproducciones gracias a lo emotivo que resulta. En las imágenes se ve a la joven llegando al tianguis con su toga, birrete y diploma lista para sorprender a su abuelo.

Él por su parte permanece sentado en un pequeño banco desde el que cuida un pequeño puesto de ajos y canela en el tianguis Azua Azul en Guadalajara, Jalisco; allí emocionado y conmovido recibe sonriente a su nieta, quien le entrega un peluche de graduado y poco a poco lo va vistiendo con los elementos básicos de cualquier graduado.

Tras haber convertido a su abuelo en el graduado, en pleno tianguis la joven le hizo entrega de su diploma de preparatoria no sin antes darle un beso y un abrazo a su abuelito, quien aparentemente fue parte fundamental para el costeo de sus estudios. De esta manera y el video acompañado con la canción Viejo de Edén Muñoz, TikTok se mostró sumamente conmovido.

Así se vivió este especial momento. (Foto: TikTok @mariflores.24)

"El título es mío, pero el orgullo y el logro es para mi abuelito. (Vamos por ese título universitario)", escribió la joven para acompañar su video viral.

El momento y gesto de Mary hacia su abuelo no sólo conmovió a algunos de los presentes en el tianguis, quienes fueron testigos de este acto de amor, agradecimiento y orgullo, sino que también a todo el Internet. Pues internautas de todo el mundo dejaron comentarios como:

"Tú lloraste, yo lloré, todos lloramos", "disfrútalo amiga a mí me duele que el mío ya no está", "y cómo se lo pongo si él ya está en el cielo", "me diste en toda mi madre hermosa, felicidades! cuídalo demasiado, bendiciones", "si estás en la Ciudad de México y te interés estudiar piscología o pedagogía te regalo una beca en mi institución", "ese viejo vale por kilo de diamantes" y "llorar por desconocidos es mi pasión".

Cabe destacar que algunos vendedores del tianguis se hicieron presentes y afirmaron conocer al abuelito más viral del momento: "Don Pifas, trabajamos juntos en el tinaguis del agua azul, lo queremos mucho" y "qué chingón lo que hiciste, conozco a tu abuelito y neta que ningún miércoles falta a trabajar, mis respetos para ese señor", escribieron @eduardo.9112 y @charlycervantes1990, respectivamente.