Abuelita se sube por primera vez a una montaña rusa con su nieta y su reacción se hace viral | VIDEO

Lo que empezó como una experiencia divertida terminó como una situación de infarto. Así le ocurrió a una abuelita que se subió a una montaña rusa extrema junto a su nieta. Lo mejor de todo es que la reacción quedó grabada en video, y las caras y gestos de la señora se volvieron virales y de inmediato estalló en las redes sociales.

El video no solo causó risas, también logró que muchos usuarios se identificaran con la situación sobre todo por cómo reaccionó la mujer y estos fueron algunos de los comentarios más destacados: “Yo cuando digo que puedo con todo pero me subo al juego más fuerte del parque", “Mi ansiedad y yo en una junta importante", “Yo creyendo que superar a mi ex iba a ser fácil.”

El clip ha acumulado millones de visualizaciones, miles de compartidos y ha generado una ola de comentarios que muestran que el miedo, cuando se graba, se vuelve entretenimiento y en redes sociales miles y miles lo disfrutan al máximo. Aunque eso sí, otros internautas desearon que la mujer se encontrara bien de salud al bajar.

Lo que empezó como una experiencia divertida terminó como una situación de infarto | Foto: X @PayasoTristeAlv

Abuelita se sube a una montaña rusa por primera vez y esta fue su reacción

En la grabación, compartida por la cuenta de X @PayasoTristeAlv, se puede ver a una señora mayor, aparentemente convencida por su nieta para subir a una montaña rusa de caída vertical. “Súbete güelita, ni se siente nada. Solo es una bajadita”, dice el texto que acompaña el video y de pronto ahí empieza la experiencia.

Lo que sigue es una obra maestra del terror y el humor, pues aunque seguramente la abuelita no la pasó tan bien para el internet ha sido una joya su reacción. Lo que más agradó fue que mientras la abuelita gritaba con el alma, su nieta reía a carcajadas, luego de un momento a otro abre los ojos y se aferra al asiento como si su vida dependiera de ello. Al final del recorrido parece que el alma le regresó al cuerpo e incluso parecía sorprendida de estar viva.

Súbete guelita, ni se siente nada. Solo es una bajadita. pic.twitter.com/pqTyWM11KT — Payaso Triste (@PayasoTristeAlv) July 22, 2025

¿Es peligroso que una abuelita se suba a una montaña rusa?

Subirse a una montaña rusa puede ser peligroso para una persona mayor, pero todo dependerá de su salud física y médica . No es la edad en sí lo que representa un riesgo, sino las condiciones que suelen acompañarla. Algunos de los riesgos principales son la presión arterial alta o baja, problemas cardiacos, osteoporosis, problemas de equilibrio o mareos e incluso algunos medicamentos que toman personas mayores pueden afectar cómo reaccionan ante la adrenalina y el estrés físico.

¿Cuándo sí podría subir una abuelita a una montaña rusa?