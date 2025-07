Abuela "enamora" a Bad Bunny y él la sube al escenario para perrear juntos; el momento se hace viral | VIDEO

Bad Bunny oficialmente está de regreso en los escenarios con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour 2025 que inició en su natal Puerto Rico con una larga lista de fechas que iniciaron el pasado 11 de julio y que terminarán hasta el 14 de septiembre, para después continuar por Latinoamérica, Oceanía, Asia y Europa.

En redes sociales ya son virales distintos momentos de los shows espectaculares que está dejando el 'Conejo Malo'; sin embargo, uno de los más especiales y virales del momento fue cuando el reguetonero vio en medio del público a una abuela que lo conquistó a primera vista.

Un reciente video viral bajo el nombre de "POV: Mi abuela rompiendooo" ha conquistado a todo TikTok por lo icónico que resulta; en el clip se muestra al intérprete de Bokete y NUEVAYoL frente a la casita que montó en pleno escenario como parte de su show, mientras se le nota muy emocionado y señalando directo al público.

¿La razón?, una abuela disfrutando de su concierto, cantando y bailando a lo grande. Ante ello, el público no tardó nada en comenzar a darle foco a la mujer, mientras que el cantante daba algunas indicaciones a su staff, para que pasara al frente a disfrutar a lo grande.

En los momentos siguientes se ve a varias personas de seguridad cargando a la mujer para ayudarla a saltar la valla; mientras que del otro lado, invitados del cantante la recibieron con el mejor de los ánimos y ambiente. En las imágenes que ya conquistaron a todo el Internet se ve a la abuelita en distintas partes de la estructura de la residencia gozando al máximo.

Entre bailes, perreos, gritos, aplausos y vasos con bebidas para entrar en ambiente, la mujer se robó todo el show de Bad Bunny, un momento que nunca olvidará y es que en los primeros instantes, la señora se quedó conversando con el cantante sin que se alcance a escuchar qué se dijeron, mientras que el resto de la noche, otros jóvenes la animaron.

"La señora del flow y el piquete", así fue bautizada la mujer por Bad Bunny.

Tras volverse viral en TikTok, la mujer incluso salió en televisión dando una entrevista de lo vivido junto a Bab Bunny, un momento que celebró con una buena bebida y rodeada de su familia. "De verdad, gracias por todo el apoyo y el cariño. ¡La abuela del pikete y el flow representando como se debe!", escribiió su nieta, una joven de nombre Idaishka Rosado Colón.

La mujer más tarde fue identificada como Dorca Rivera y el concierto al que asistió fue el pasado 19 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot y las primeras palabras que ofreció fueron para el Programa Hoy Día, donde contó más sobre su experiencia.

"Estábamos en el concierto, en arena, pasándola bien, mucha gente, cantando las canciones y, de momento, vi que la seguridad me cogió", dijo emocionada, mientras que su nieta agregó: "Vimos como JJ Barea (José Juan Barea) señala a abuela y yo: 'Abuela, te fuiste, prepárate que eres tú'. Abuela estaba en shock, estaba pasma".

Todo lo anterior dejó miles de comentarios en redes sociales con mensajes como: "Ella nunca se retiró de ser malandra", "mi abuela cuando el doctor le dice que guarde reposo", "se nos puede caer cualquier cosa, pero el vaso?", "me encanta porque el vaso no lo suelta", "iconic", "tu abuela debe ser bien tranquila: la abuela" y "me dio estilo, collar, blusón, baile, sonrisa, emoción, la rompió".