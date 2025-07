La tierna reacción de una gatita al querer salir a pasear y darse cuenta que hacía frío en la calle | VIDEO

Los gatos son una de las tendencias más habituales en las redes sociales gracias a sus reacciones o conductas. En esta ocasión, una felina se volvió viral gracias a la forma en la que actuó al darse cuenta que la calle estaba fría. En el clip se puede ver que iba a salir a dar un paseo, aparentemente habitual, pero el clima fuera de la casa lo llevó a cambiar de ida para quedarse dentro de casa, junto a sus humanos, resguardándose del frío.

El video fue compartida por la dueña, una argentina de nombre Cecilia, o así aparece en su cuenta de X, donde muestra que su mascota iba muy confiada a dar su vuelta habitual en el vecindario, pero al percatarse del frió que hacía en la calle, miró a su dueña y procedió a cambiar de decisión. La michi se dio la media vuelta y le solicitó a su dueña que cerrar la puerta.

En el mensaje de la dueña de la felina se indicó que en la calle estaban a -2 grados, por lo que la gata no habría querido salir de casa. Se tiene que recordar que en Argentina el invierno se vive en los meses de junio, julio y agoto, por lo que actualmente se encuentran a bajas temperaturas. Este detalle no lo tenía en sus planes del día hasta que se paró frente a la salida con la puerta abierta.

La gatita se volvió tendencia gracias a que al darse cuenta que hacía frío en la calle, miró a su humana y procedió a cambiar de idea. En el clip se observa como se queda viendo unos segundos la puerta, analiza las opciones y termina mirando a su dueña, quien mantiene abierta la puerta en lo que la michi se da la media vuelta y se regresa a la comodidad del hogar, donde no hace frío.

me da gracia porque iba re confiada a salir y disfrutar del día



menos dos grados uD83EuDD76 pic.twitter.com/gS3FriTE2w — Cecilia (@jorrton) July 1, 2025

La reacción en redes sociales a la tierna reacción de la gatita al frío de Argentina

La publicación donde se indicó que la gatita no había querido salir de casa debido a que estaban a -2 grados en las calles de Argentinas, la gente no dudó en reaccionar ante la buena decisión que tomó la michi de quedarse en casa sin pasar fríos durante su paseo habitual. "Me da gracia porque iba re confiada a salir a disfrutar del día... menos dos grados", escribió la dueña de la gatita que e volvió viral en redes sociales tras percatarse del frío de Argentina.

"Jajaja como te mira", "Apágame el frío, Karen jajaja", "Amo que te miró con cara de: 'Mama apaga el frio'. los míos salen al balcón y entran gritándome como si fuese mi culpa", "Me mata como da marcha atrás onda: 'mejor me voy al lado de la estufa'" y "Claramente opina que la culpa del frío la tenés VOS", son algunos de los comentarios que aparecen en el video que ya suma 1.3 millones de reproducciones en X.

Tras el éxito del primer video, la dueña la gatita gris compartió otro video, donde la felina reacciona a cuando dejó la puerta abierta. La gatita se queda viendo la puerta y procede a voltear la cara para indicarle que hace frío y debe cerrar la puerta para que se mantenga una temperatura correcta dentro de la vivienda.