Gatito se vuelve VIRAL al ser atrapado por un niño y acurrucarse para dormir | VIDEO

Los gatos son animales independientes, pero llenos de sorpresas a la hora de realizar algunas actividades en su día a día. En esta ocasión un felino se convirtió en tendencias debido a que fue captado doblando una cobija antes de dormir. Esta acción causó revuelos en redes sociales ya que pocas veces se observa que un animal se acerca a la cama del niño con la intención de que lo agarre para dormir en la misma cama.

Si bien es cierto, los felinos son animales muy independientes, pero pocas veces se puede ver actos en los que consiguen su cometido. En esta ocasión parece un acto ocasional, pero algunos internautas aseguran que en realidad el peludo de cuatro patas estaba buscando que el pequeño lo agarrara para quedarse dormido. Como si quisiera dormir en la misma cama que el humano.

El clip habría captado por una cámara de vigilancia ubicada en el cuarto del niño. Lo que los papás no esperaban era que se encontraría con que el gato no dormía en su cama, sino que prefería acurrucarse con su humano, quien aparentemente se encuentra dormido cuando agarra al felino, lo envuelve en sus sábanas y lo abraza hasta que el felino se quedó dormido.

El video se compartió en X, antes Twitter, se puede ver como el felino negro brinca sobre la cama del niño para acomodarse junto a la cara del menor. Posteriormente el niño lo toma y lo mete dentro de sus sábanas para acomodarse con el gato cerca. El clip termina cuando la mascota cerró los ojos quedándose profundamente dormido.

No entendían por qué el gato no usaba su cama… hasta que vieron ESTO. pic.twitter.com/WQuU2uVwl0 — Tushar (@tusmedios) July 18, 2025

La reacción de la gente al ver al gatito dormido con el niño

Después de ver el video, la gente no dudó en reaccionar al ver que el gatito dormido junto al menor de edad y no dudaron en mostrar que era bastante adorable lo que se compartió en redes sociales. Algunos otros consideraban que era un video generado por la Inteligencia Artificial, ya que los movimientos del niño fueron bastante raros para encontrarse dormido antes de tomar al felino, envolverlo en la cama y dormirse con él sobre la cara.

"Es adorable", "Los ojitos del gatito cerrándose para dormir", "Es tan lindo dormir así con los michis", "A mi gata le hago eso y me deja la cara como una rejilla", "Naranja no puede ser tan lindo", "Es muy cómodo dormir así, ese niño lo que está es relaaa", "Yo si mi gato me quisiera", son algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

Los internautas no saben si fue una obra de la IA o si es verdad el video (Pexels)

Si bien es cierto que todo parece normal, la realidad es que no se sabe si el video fue generado por alguna una aplicación donde se use la inteligencia artificial. Lo que se puede confirmar es que causó mucha ternura en redes sociales, ya que el niño y el felino parecen estar muy conectados.