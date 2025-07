TikTok y la era de la desinformación

Por Alinka Alty Mancilla y Juan Pablo Hernández Veraza

En la era digital, donde el contenido breve reina, TikTok se ha consolidado como fuente primaria de información para millones de jóvenes. Sin embargo, su facilidad para difundir noticias falsas plantea una seria amenaza que pocos están dispuestos a reconocer.

La información falsa no es algo nuevo, pero en redes sociales como TikTok ha encontrado un lugar perfecto para difundirse. A diferencia de la desinformación tradicional, como rumores, cadenas de correos o noticias manipuladas, en TikTok las mentiras se esconden en retos populares, historias emocionantes o videos editados con filtros y música llamativa. Así, una mentira puede llegar a ser compartida millones de veces en solo unas horas.

TikTok, con más de mil millones de personas que lo usan cada mes, se ha convertido en un lugar donde muchos jóvenes no solo se divierten, sino que también aprenden o se informan. Sin embargo, un estudio NewsGuard (2022), encontró que casi una de cada cinco búsquedas en TikTok da resultados con información que no es verdadera o que puede engañar. Esto es preocupante, especialmente porque muchos adolescentes y jóvenes, confían más en TikTok que en los medios de comunicación tradicionales.

El problema con el algoritmo es que no se enfoca en que la información sea verdadera, sino en conseguir que las personas interactúen más con los videos. Esto significa que cuanto más polémico o emocional sea un video, más fácil será que se vuelva popular, aunque sea mentira. Además, en TikTok no dejan claro quién creó el contenido ni fomentan que las personas verifiquen si la información es correcta, por eso, la mayoría de los usuarios simplemente ven y creen lo que ven sin comprobar si es verdad o no..

Esta opinión señala que en TikTok no hay muchas reglas para revisar o controlar lo que se publica. A diferencia de los medios tradicionales, donde hay personas encargadas de verificar la información antes de salir al público, en TikTok cualquier persona puede compartir lo que quiera sin que necesariamente tenga autoridad o conocimientos. El problema no solo es que cualquiera puede subir cosas, sino que las publicaciones que son engañosas suelen tener más visitas y reacciones, lo que hace que se difundan más rápidamente.

Aunque muchas personas creen que TikTok puede ser buena para informar, expertos en comunicación y tecnología advierten que puede ser peligrosa. Ellos piensan que no solo es una red para divertirse, sino un lugar donde se mienten o se cambian los hechos sin que pase nada.

En entrevista con Enrique Garduño creador de contenido político menciona que los medios de comunicación están buscando generar emociones en cinco segundos y en su mayoría emociones positivas, lo cual genera que los comunicadores envíen las noticias que puedan generar un mayor número de interacción, poniendo como ejemplo noticias en las cuales se pueda abrir debate en temas que dividen a dos bandos, así lo menciona Enrique a partir de su experiencia como candidato a la Presidencia Municipal de Huixquilucan.

Nos habla del algoritmo que presenta contenido afín a nuestros gustos, lo cual evita que nos llegue información que pueda disgustar al usuario si habla de un tema ajeno a sus creencias o posturas. Enrique pone como ejemplo la nueva propuesta de X (antiguamente Twitter), en la que cualquier noticia que se viralice pasa por un proceso de verificación en el cual los usuarios podrán corroborar que los datos mostrados sean correctos y si no lo son por qué. Igualmente invita a todas las plataformas a implementar estas medidas ya que destaca que todos tienen derecho a la libre expresión y para no evitar la censura, confirma que esta es la mejor forma para que los usuarios puedan verificar que la información que están recibiendo no sea falsa.

Desde una perspectiva psicológica, Haydee Mancilla, experta en psicología clínica con un enfoque transpersonal enfatiza en entrevista que el algoritmo “está diseñado para retener la atención, no para educar y prioriza contenido como videos, emocionales, controversiales o simplificados”, por lo que recomienda una educación integral que combine pensamiento crítico con regulación emocional.

Mancilla, señala que

“TikTok si se usa con conciencia puede ser una herramienta positiva, ya que tiene un enorme potencial como herramienta educativa e informativa”.

La forma en que la gente consume el contenido también importa. En general, las personas pasan solo unos segundos en cada video antes de pasar al siguiente. Esto hace que la mayoría solo vea las cosas de manera rápida, dejando de lado los pensamientos más profundos y dejando que las emociones tomen prioridad. Así, la información equivocada o engañosa pasa más fácilmente desapercibida, camuflándose como si fuera solo algo para entretenerse.

Aunque es claro que la desinformación puede ser un problema, no todos los expertos piensan que TikTok sea algo completamente negativo. Para algunos especialistas, especialmente en temas como la psicología, esta red social también puede ser una oportunidad para entender y relacionarse con las nuevas generaciones, usando su manera de expresarse.

Desde esta perspectiva, TikTok no solo puede dar información equivocada, sino que también puede enseñar cosas importantes. Hay perfiles en la plataforma que comparten temas como ciencia, salud mental, economía y otros. Lo más importante es ayudar a los jóvenes a aprender a distinguir qué contenidos son útiles y cuáles no, en lugar de criticar totalmente la plataforma.

Además, las imágenes y videos cortos y emotivos que se utilizan en TikTok coinciden con la forma en que las nuevas generaciones prefieren informarse. Negarse a la realidad de esta nueva forma de comunicarse, es desconectarse de un fenómeno cultural y mediático que está sucediendo en todo el mundo.

Para entender cómo usan los jóvenes TikTok para informarse, se hizo una encuesta a 30 estudiantes universitarios de entre 18 y 24 años. Los resultados muestran que TikTok no solo les gusta por el entretenimiento, sino que también les da información… aunque a veces no siempre con datos correctos. ¿Existe información falsa en TikTok?

Foto: Cortesía de los autores

En esta encuesta pudimos notar que el 100% de ellos afirmó que utiliza TikTok como fuente frecuente de información sobre temas sociales, políticos o de salud. Sin embargo, el 66.7% reconoció haber detectado noticias falsas en la plataforma al menos una vez. ¿TikTok es una fuente de información confiable?

Foto: Cortesía de los autores

Uno de los datos más llamativos de la encuesta es que, el 53.3% que confía en la información de TikTok, del cual solo el 10% siempre verifica la veracidad de las fuentes. Esto podría significar que los jóvenes no tienen suficiente experiencia para entender bien los medios, o que confían demasiado en lo que ven en su sección de "Para ti".

Además, cuando les preguntaron sobre de dónde obtienen la información, muchas personas dijeron que no usan los medios de comunicación tradicionales y que solo confían en las redes sociales. Esta variedad de fuentes, junto con la forma en que TikTok hace que los contenidos se vuelvan virales, genera un nuevo reto para ayudar a los jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico.

Lo que pasa en TikTok no se queda solo allí. La información incorrecta que se comparte en esta red social puede tener impactos en la vida real, como tomar decisiones de salud equivocadas o tener ideas políticas muy extremas. Lo más preocupante es que muchas personas aceptan esas ideas sin preguntarse si son ciertas, solo porque “las vieron en un video”.

En cuestiones de salud pública, circularon muchos videos donde se compartían supuestos remedios caseros para el COVID-19 o se difundió información falsa sobre las vacunas, y algunos de estos videos tuvieron millones de vistas. Como no siempre se revisaron cuidadosamente, estos contenidos pueden causar daños reales a las personas.

En el ámbito político, Tik Tok ha sido usado para difundir noticias falsas durante elecciones importantes en América Latina y Estados Unidos. La forma en que funciona su algoritmo hace que las personas solo vean contenido que confirma lo que creen, formando círculos cerrados donde no hay discusión variada ni ideas diferentes.

Además, hay un impacto en la salud mental: leer muchas noticias falsas todo el tiempo puede causar ansiedad, sentimientos de tristeza o incluso miedo. En un mundo donde no siempre sabemos qué es real, la sobrecarga de información se vuelve algo normal, especialmente entre los jóvenes.

La desinformación no solo es un problema en lo que se dice, sino también en lo que puede causar. Y TikTok, siendo una de las plataformas más populares hoy en día, tiene un papel importante que no se puede dejar de lado.

Frente a esta situación, no basta solo con señalar lo que está mal: hay que hacer algo al respecto. Y, sorprendentemente, muchas de las ideas más importantes para solucionar el problema no vienen de los expertos, sino de los propios estudiantes universitarios que fueron consultados.

Una de las ideas más propuestas fue poner en TikTok un filtro que detecte y también marque automáticamente si un video puede ser falso o engañoso. Esto sería parecido a lo que ya hacen otras redes sociales como Twitter o Facebook. Para lograrlo, podrían usar programas que comparen información o inteligencia artificial que aprenda a reconocer contenido que no es confiable.

Pero no solo se necesita usar tecnología. Muchos estudiantes también dijeron que es importante encontrar métodos en los que se enseñe a entender y analizar la información en los medios desde pequeños. Esto ayuda a las personas a verificar las fuentes, detectar posibles opiniones o errores y a pensar mejor sobre lo que ven o leen en internet.

Por su parte, las plataformas como TikTok también tienen que hacerse responsables, no solo en controlar lo que se comparte, sino en crear algoritmos que puedan valorar la verdad en lugar de solo buscar que los videos se vuelvan virales. Animar a los creadores a hacer contenido que esté confirmado por expertos puede ayudar a mejorar la situación.

Por último, las personas tienen un papel importante. Antes de compartir algo, es importante revisar que sea correcto, reportar las noticias falsas y seguir páginas confiables. Aunque parezca sencillo, esto ayuda mucho a detener la mentira y la desinformación.

En general, estas propuestas no solo se pueden llevar a cabo, sino que también son muy importantes. El problema no es TikTok en sí, sino que muchas personas la usan de manera pasiva y sin pensar demasiado.

TikTok no es el enemigo, pero sí un espejo de nuestras fallas en la forma en que buscamos y manejamos la información. En una plataforma donde reina la inmediatez, el riesgo no está solo en lo que se publica, sino en cómo lo consumimos. La información falsa no tiene que ser muy complicada; basta con que llame la atención, tenga muchos “me gusta” y sea vista sin ponerle mucho interés.

Frente a esto, la solución debe ser entre todos: aprender a pensar críticamente, usar la tecnología con responsabilidad y participar activamente. No es que tengamos que dejar TikTok, sino que hay que aprender a usarlo de forma inteligente. Porque en esta era digital, también hay que buscar que la verdad se difunda entre todos.