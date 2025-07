Los mejores MEMES de la infidelidad de Andy Byron y Kriston Cabot en pleno concierto de Coldplay

Como la banda Coldplay lo anunció, a lo largo de 2025 y 2026 estará de gira con su tour “Music of the Spheres” y durante el concierto que ofreció en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, la kiss cam hizo lo suyo y exhibió a una pareja de infieles. El video no sólo se filtró en redes sociales, sino que también se volvió viral y se mantiene como tendencia a nivel mundial.

La polémica del suceso no es casualidad, ya que los protagonistas de la infidelidad son Andy Byron y Kriston Cabot, quienes son el director ejecutivo de la empresa Astronomer y la directora del área de Recursos Humanos de la misma corporación, respectivamente.

En el video viral se observa que el CEO de Astronomer tiene abrazada por detrás a la directora del personal, de modo que ambos se sorprenden al saber que fueron captados por la kiss cam. Inmediatamente, ambos se sueltan y tratan de ocultarse, lo que evidencia la infidelidad, lo que incluso comenta Cris Martin, vocalista de Coldplay.

Porque accidentalmente expusieron a Andy Byron, CEO de @astronomerio, abrazando a su directora de Recursos Humanos. pic.twitter.com/5LzJJmfJoD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 17, 2025

Este momento captado por la kiss cam en el concierto de Coldplay se mantiene como una de las “joyas” de 2025 de Internet, así que los memes no se hicieron esperar. Vía Twitter -red ahora llamada X-, numerosos usuarios han reaccionado con imágenes, como las que compartimos, a continuación:

chris martin at the coldplay concert https://t.co/qt9BQcSIGl pic.twitter.com/vU3DeoDoEn — Saint Hoax (@SaintHoax) July 17, 2025

The concept of Coldplay destroying your marriage…. pic.twitter.com/ME0joEa6vG — reid (@thereidfeed) July 17, 2025

CEO de Astronomer reacciona al video viral que exhibió su infidelidad

Luego de ser expuesto a nivel mundial, Andy Byron emitió un comunicado para hablar de la infidelidad junto a Kriston Cabot, quien es su subordinada en Astronomer. Mediante el texto, el CEO estadounidense expuso lo siguiente:

“Quiero reconocer el momento que ha estado circulando en línea y la decepción que ha causado. Lo que se suponía que sería una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal que se desató en un escenario muy público”.

Además, el CEO de Astronomer se disculpó con su esposa y familia, ya que añadió en el comunicado “quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y mi equipo de Astronomer. Merecen algo mejor de mí como compañero, padre y líder”. Pero eso no fue todo porque igual destacó que fue grabado en el concierto de Coldplay sin su consentimiento: