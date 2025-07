¿México fue bicampeón de robótica en Japón? Esto se sabe

Recientemente, en redes sociales se difundió información sobre un supuesto triunfo de un equipo mexicano en un campeonato mundial de robótica, noticia que fue rápidamente viralizada y difundida en diferentes medios.

Según estas notas, la selección integrada por estudiantes de la PrepaTec Campus San Luis Potosí, que conformaron el equipo LamBot 3478, habrían obtenido el bicampeonato en el Mundial de Robótica FIRST, celebrado en Nagoya, Japón.

Sin embargo, esta información apunta a ser imprecisa. A través de un comunicado el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) refirió que el equipo del que se habla en las publicaciones que se viralizaron, y que fue parte de la institución, nunca participó en la competencia que se menciona.

El equipo LamBot avanzó a la ronda 4, pero no logró llegar a la final. Foto: ITESM

El equipo no logró llegar a la final

La institución precisó que el equipo LamBot, de PrepaTec San Luis Potosí, representó al ITESM en la FIRST Robotics Competition 2025, celebrada en Houston, Texas, el pasado mes de abril de 2025.

De acuerdo con el comunicado del ITESM, el equipo LamBot logró clasificar a la prestigiosa “cancha Einstein”, donde compitieron los mejores 32 equipos del mundo y de donde sale el campeón mundial de la temporada. Y aunque en 2024 este mismo equipo logró llegar a la final de la división y este 2025 avanzó hasta la ronda 4, es decir, justo antes de la semifinal global, no logró llegar a la final.

MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD hace historia al convertirse en bicampeón del Mundial de RobóticauD83EuDD16, "FIRST" celebrado en Nagoya, JapónuD83CuDDEFuD83CuDDF5. El equipo LamBot 3478, conformado por estudiantes de la PrepaTec Campus San Luis Potosí, un hito sin precedentes para la robótica mexicanauD83EuDD73https://t.co/J3BlSy4KB1 — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) July 14, 2025

¿Cómo se viralizó esta información?

A través de diversas cuentas de X, antes Twitter, usuarios compartieron el supuesto bicampeonato del equipo mexicano. La noticia fue rápidamente retuiteada en esa red social y llegó a Facebook, donde se compartían fotos de los chicos que se alzaron con la supuesta victoria correspondiente al FIRST Robotics Competition 2025.

Una de las cuentas de X que difundieron el supuesto triunfo del equipo de robótica fue la de la embajada de Japón en México. Sin embargo, en el comunicado que el ITESM hizo llegar a El Heraldo de México, se puede constatar que el FIRST Robotics Competition 2025 se llevó a cabo en Houston, Texas y aunque el equipo LamBot no logró llegar a la final de esta competición, los integrantes no perdieron el ánimo.