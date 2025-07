Critican a tiktoker que corrió descalzo el Medio Maratón de la CDMX: "Si no se hubiera grabado no hubiera hecho eso"

El pasado domingo 13 de julio se llevó a cabo el medio maratón de la Ciudad de México al que acudieron miles de personas y muchas de ellas documentaron cómo fue su recorrido de 21 kilómetros por la capital del país. Algunos de estos videos fueron compartidos en redes sociales pero no todos fueron bien recibidos, especialmente el de un tiktoker a quien lo criticaron por solo querer hacerse popular.

En redes sociales internautas no perdonan y cuando algo no les parece sincero o auténtico los expresan en los comentarios y así ocurrió con este usuario de TikTok, quien grabó su experiencia mientras corría descalzo el maratón. Al parecer el creador de contenido quería inspirar a otros para que pudieran observar lo que el cuerpo puede hacer con solo lo esencial.

Sin embargo, los usuarios de TikTok no pasaron desapercibido que, aunque no llevaba tenis, ni agua, pero sí llevaba lentes de sol y un teléfono para grabar, lo que calificaron como algo falso solo para obtener visualizaciones en dicha red social e incluso para hacerse popular. Fueron decenas y decenas de comentarios en el video, pues el mensaje del corredor que tenía la finalidad de inspirar terminó siendo duramente criticado.

Critican a tiktoker por correr descalzo y grabarse solo para "hacerse famoso"

"No llevé tenis, no llevé geles, no llevé hidratación, no llevé nada más que lo esencial, mi cuerpo, mi respiración y mi voluntad", esas son las palabras con las que empieza el video, pero todo parece indicar que no fueron suficientes para convencer a los usuarios de TikTok y ahora su video ya se ha hecho viral en redes sociales, pues ya acumuló casi medio millón de reproducciones.

"Nos diste un gran mensaje, siempre hay alguien mas desesperado que el resto por llamar la atención", "De echo, lo hiciste todo para grabar un TikTok", "No me inspiró nada, la neta", "Lo esencial y lleva sus lentes ¡jaja!", “'El ser humano solamente necesita lo esencial', procede a llevarse su celular, su garmin y sus lentes de soldador", fueron algunos de los comentarios más populares escritos en el video.

Al final del clip, el creador de contenido mostró cómo terminaron sus pies tras haber caminado por el suelo lleno de rocas, pero esta vez ningún otro tiktoker lo defendió, todos coincidieron en que su video no fue original y solo buscaba obtener 'me gusta' y visualizaciones, algo que al parecer ya consiguió.

¿Qué le pasa al cuerpo si alguien corre descalzo un maratón?

Correr descalzo un maratón puede tener efectos severos en el cuerpo, dependiendo de la experiencia previa, la técnica, la superficie y la preparación del corredor. Aunque correr descalzo tiene algunos beneficios en distancias cortas y sobre superficies suaves, en un maratón las exigencias se multiplican. Por lo que pueden aparecer ampollas, cortes, quemaduras por fricción, y hasta desgarros en la planta del pie, hay mayor impacto en huesos y articulaciones y se sobrecargan los músculos y tendones.