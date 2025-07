Niño rompe en llanto en plena graduación cuando su hermano le entrega una FOTO junto a su padre fallecido | VIDEO

La muerte de un padre es de lo más doloroso que puede pasar una persona, ya que siempre necesitaremos a papá a nuestro lado, sin embargo, todo se vuelve más complicado cuando son niños o adolescentes los que se quedan sin esa figura paterna que los guíe por la vida. Y un video que ha conmovido a todo TikTok demuestra precisamente todo lo anterior.

En TikTok se ha viralizado un video en el que una familia de cuatro, tres hijos y la mamá, se reunieron cita en la escuela para celebrar la graduación del hermano de en medio. Lamentablemente en un dí tan alegre como este todos se mostraron afligidos ya que les faltaba alguien: papá.

Lo que nadie veía venir es que el hermano mayor le entregaría un regalo al graduado que le cambiaría por completo todo el ánimo, pues luego de la entrega de diplomas y de llevarle un ramo de flores al niño por un logro académico, su hermano mayor le entregó un sobre plateado y le pidió que lo abriera inmediatamente para que se llevara una hermosa y conmovedora sorpresa.

Sin embargo, el niño únicamente abrió una pequeña parte y al ver qué era el regalo, se detuvo para romper en llanto y correr a los brazos de su hermano, quien en todo momento lo consoló con una enorme sonrisa. Este momento hizo llorar a muchos internautas en redes sociales, quienes tuvieron que esperar a una segunda parte para conocer qué contenía el sobre, pues ahí estaba la foto del padre fallecido.

"Él me dice que es muy valioso y que de verdad no es tanto lo material si no lo que realmente es el regalo de amor", escribió el hermano del graduado en la sección de comentarios.