Motociclista arroja pintura amarilla en el asfalto y artistas urbanos lo convierten en homenaje a Dragon Ball | FOTOS

De todo lo malo siempre vendrá algo bueno: enseñanzas, aprendizajes, cosas positivas y sí, hasta homenajes a Dragon Ball con todo y Goku. Al menos esto fue lo que sucedió en la avenida Himno Nacional en Hermosillo, Sonora y ahora te diremos por qué.

Resulta que un motociclista que pasaba por dicha vialidad, arrojó cubetas de pintura amarilla sobre el asfalto, dejando a su paso una gran mancha de ese color; entre la indignación que causó a los vecinos, salieron algunos artistas urbanos que vieron en esta acción una buena oportunidad a la que podrían sacarle provecho.

Eso sí, aunque la acción provocó reacciones positivas, otros más no dejaron pasar el calificar como negativo lo que hicieron los artistas urbanos, tomando en cuenta que con su homenaje a Dragon Ball, estropearon también un paso peatonal. ¿De qué se trata? Acá te damos más contexto.

Crédito: Estudihambre Facebook

Motociclista arroja pintura amarilla y artistas urbanos reaccionan

A través de redes sociales se viralizaron unas imágenes en las que se ve, en primera instancia, una gran mancha amarilla sobre el asfalto de la avenida Himno Nacional. La descripción indica que un motociclista arrojó una cubeta de pintura amarilla, luego que algunos desperfectos de dicha avenida fueran arreglados.

Crédito: Estudihambre Facebook

Posteriormente, se describe que artistas urbanos intervinieron esa mancha con una creativa obra: un homenaje a Dragon Ball justo en el momento en que ejecuta un Kamehameha, considerado un ataque icónico realizado por Goku y otros personajes, donde concentran energía en sus manos y la liberan como una poderosa onda de fuerza.

La imagen se viralizó en redes y muchos aplaudieron el esfuerzo de los artistas urbanos, quienes además parece están respaldados en su arte por las autoridades locales, pues hay un efectivo custodiando la vialidad mientras trabajan.

Crédito: Estudihambre Facebook

¿Todos estuvieron a favor?

Aunque la mayoría de los comentarios respondieron favorablemente a esta situación, otros más no lo hicieron de esta manera. "No es un mural porque no está sobre un muro, debe ser un pavimental"; "Lamento ser el aguafiestas, pero dependiendo la pintura eso es alta trampa mortal, sobre todo para las motos. Quizá lo mejor sea reasfaltarlo o por lo menos rascarle la pintura (resumido y mal: el neumático de auto o moto puede resbalar sobre pintura por más seca que esté y si llueve es infinitamente peor", fueron algunos de los comentarios que se recibieron negativamente.