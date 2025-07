Por esta razón deberías dejar de escribir tus mensajes siempre en mayúsculas, según la RAE

El lenguaje, la capacidad que tenemos los seres humanos para expresarnos y comunicarnos con otras personas a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos, no es algo inmutable. Aunque tus tatarabuelos hablaban español, al igual que tú, ese español no era el mismo que tú hablas hoy día, y el que hablen tus tataranietos no será el mismo que tú hablas, esto es así porque la lengua cambia con el tiempo.

El uso de la lengua se adapta a los diversos contextos culturales y sociales de quienes la emplean. En tiempos recientes, las tecnologías de la información y la comunicación ha propiciado modificaciones en el uso de la lengua, desde emplear signos de puntuación para expresar emociones hasta la incorporación de términos cuyo uso en un principio estaba limitado a grupos bien definidos. Otro ejemplo es el uso exclusivo de mayúsculas al escribir mensajes.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el uso de mayúsculas y minúsculas presenta peculiaridades en el uso de correos electrónicos, foros, chats y mensajes de de dispositivos móviles, donde la rapidez y la economía suelen ser factores determinantes.

"Sus similitudes con la comunicación oral por la brevedad e inmediatez de los intercambios, y el hecho de que se trate de medios en los que prima el registro familiar o coloquial, exento de formalidades, explican la frecuente relajación que en ellos se observa en la aplicación de convenciones ortográficas que son ineludibles en textos escritos en otros ámbitos".

Escribir completamente en mayúsculas equivale a gritar

En Ortografía de la lengua española, la RAE explica que esa similitud con la comunicación ha hecho que la mayúscula adquiera, en el ámbito de la comunicación a través de dispositivos electrónicos, el valor de representar la intensidad o volumen de la voz, algo que es específico de la oralidad.

Así, sostiene la RAE, escribir completamente en mayúsculas equivale a gritar, por lo que en las normas de cortesía establecidas para las comunicaciones en Internet suele recomendarse evitar su empleo, pues se considera de mala educación, además de que hace más fatigosa y lenta la lectura.

Evitar hacerlo es una muestra de cortesía y respeto

Es por esta razón que cada vez es más común que a las personas que incurren en esta práctica se les solicite que no escriban por completo sus mensajes en mayúscula, no solo como una muestra de respeto o cortesía hacia los demás, sino también para que sus textos sean fáciles de leer y de comprender, especialmente en comunicaciones más formales.