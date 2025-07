Miel se refugiaba en un taller mecánico donde la despreciaban, le aventaban agua a ella y sus bebés; ahora sueña con un hogar donde no la rechacen

Esterilizar puede salvar vidas, aún en la actualidad muchas personas consideran que esterilizar a su perro o gato puede ser dañino para su salud cuando es todo lo contrario, en el caso de las perritas evitarás que cada mes estén en celo y presenten su ciclo estral y de los perros que puedes evitar que embaracen a otras perritas y esto genere sobrepoblación de perros callejeros o aunque no sea callejero es muy difícil encontrarles hogar.

Las cifras de los animales que son abandonados en las calles son alarmantes así como los que no encuentran un hogar y aguardan en un refugio o quienes los compraron o adoptaron y ya no los quieren, por ello esterilizar es un acto de amor para cualquier animal ya que asegurara que no vendrán más animalitos a sufrir.

A continuación te compartimos algunos peluditos que nacieron en situaciones lamentables ya sea en la calle o los echaron de su casa y afortunadamente encontraron a alguien que decidió echarles una garrita de ayuda y ahora buscan escribir un nuevo capítulo en su historia, pero no todos tienen esa fortuna así que si no te decides a adoptar a alguno de los que aquí se mencionan recuerda que hay muchos en las calles esperando esa oportunidad que les permita vivir.

Foto: Facebook EL GATO VAGO

Miel logró salvar la vida de sus bebés pese a que los violentaban en un taller mecánico, sueña con un hogar donde no la rechacen

Miel es una joven felina de tan solo un año y cinco meses que vivía en un taller mecánico por necesidad, lamentablemente ahí era despreciada y rechazada, le aventaban agua a ella y a sus para que se largaran. Así entre el ruido, la grasa y los motores; logró poner a salvo a sus pequeños mininos con sus pocas fuerzas ya que no estaba en las mejores condiciones, hasta que alguien se apiado de ella y la ayudó.

Foto: Facebook Nala&Lucca Adopciones

No pide mucho, sólo lo que siempre mereció: amor, calma y una familia que nunca más la eche.

Es negativa a SIDA, leucemia, se encuentra muy sana, está esterilizada, desparasitada y vacunada y convive con otros michis, tierna y cariñosa. Se lleva a domicilio como parte del protocolo en Ciudad de México, se requiere formato, INE y seguimiento. Si deseas hacerla parte de tu familia escribe al Facebook de Nala&Lucca Adopciones.

Spaisy fue abandonado en la carretera desde bebé, sigue esperando ser adoptado

Spaisy es un adorable peludito de 3 años de edad que fue abandonado en la carretera desde bebé, donde sufrió las inclemencias del clima, la indiferencia de los seres humanos y la crueldad hasta que fue rescatado.

Lamentablemente sigue en un refugio sin encontrar su esperada familia ya que por su tamaño y color nunca fue adoptado. Si deseas cambiar su vida y traer alegría y bendiciones a la tuya solo debes escribir al Instagram de Adopta un Ángel. Foto: Instagram Adopta un Ángel

Clementina y Tina, son madre e hija, ninguna ha tenido la suerte de encontrar un hogar

Clementina y Tina son dos hermosas felinas madre e hija que hasta el día de hoy no han conseguido que alguien les dé una oportunidad para abrirles las puertas de su hogar.

Son tímidas al inicio pero ya con confianza se dejan mimar, si deseas darles una oportunidad puedes escribir al mail adopciones@elgatovago.org o contactar al Facebook de Facebook El Gato Vago, donde muchos felinos están esperando por un hogar.