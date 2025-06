Whatsapp: así puedes saber donde tomaron una foto enviada por la app

Si alguna vez has recibido una foto por Whatsapp y te has quedado con la duda de dónde fue tomada, no estás solo. Si bien esta app elimina datos de ubicación al enviar imágenes, hoy existen herramientas con inteligencia artificial que son capaces de ayudarte a resolver este misterio.

Se tratan de métodos que se basan en el análisis visual de la imagen para poder detectar monumentos, texto y demás elementos que puedan delatar el lugar exacto donde fue capturada. Recordemos que cuando alguien comparte una foto por la app de Meta, esta elimina automáticamente los metadatos EXIF, lo cual significa que, si la foto fue tomada con ubicación activa, esa información ya no estará disponible. A continuación, te decimos cómo lograr identificar una foto fácilmente.

Whatsapp. Foto: Pexels

Conoce las herramientas con IA para identificar la ubicación de una foto

Google Lens: esta es una de las opciones más populares y efectivas. Solo necesitas subir la imagen y la aplicación de buscar coincidencias en su base de datos. Es también ideal para fotos que muestran lugares turísticos, edificios, letreros o calles.

Yandex Images: se trata de u buscador ruso que se destaca por su precisión, ya que permite arrastrar y soltar la foto para hacer una búsqueda inversa. Sorprende especialmente con imágenes tomadas en Europa, Asia o sitios emblemáticos.

Bung Visual Search: puedes probar estas alternativas que funcionan de forma similar, aunque con menor precisión. Sirven también como herramientas de apoyo para contrastar resultados.

Otras opciones de análisis mucho más avanzadas pueden ser las plataformas como GeoSpy AI y Clarifai, que usan inteligencia artificial para predecir la ubicación basándose en elementos visuales más complejos. Algunas requieren suscripción, pero ofrecen resultados más detallados.

