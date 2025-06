La influencer Priscila Escoto dice que fue Cleopatra en su otra vida: “me llama mucho la atención Egipto”

Un reciente video de la creadora de contenido Priscila Escoto se ha hecho viral en TikTok después de que dijo que en su vida pasada fue Cleopatra, pero también reveló que además de ser la gobernadora egipcia, le dijeron que en su siguiente vida tomó la forma de un gato. El clip ha generado todo tipo de reacciones en la plataforma china, desde los creyentes hasta los incrédulos.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la siguen poco más de cuatro millones de usuarios donde reveló que hace aproximadamente 15 años conoció a una persona que podía ver en el pasado de las personas y saber qué habían sido. Fue en aquel momento que le dijeron que había sido nada más y nada menos que la mismísima Cleopatra.

Pese a que Priscila se sorprendió de la revelación que le hicieron comenzó a relacionar sus gustos actuales con los de su supuesto pasado y ahí fue donde todo cobró sentido, pues al parecer siente mucha conexión con Egipto y las pirámides, e incluso ha tenido muchas ganas de conocer el país.

"Hace tiempo, mi nana de toda la vida me dijo que su hijo podía ver qué fuiste en tu vida pasada, el punto es que me dijo que yo fui Cleopatra en otra vida, pues claro que yo le creí, imagínate la reina de Egipto, y pues yo feliz. Hoy en día me llama mucho la atención ir a Egipto, y luego digo "capaz y las pirámides y todo eso me llama porque en mi otra vida fui Cleopatra", contó en el video.