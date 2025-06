Influencer estadounidense compra canasta repleta de donas a un adulto mayor y las regala pero todo se sale de control | VIDEO

Alex Serrano, influencer estadounidense, que lleva varios días recorriendo las calles de México ayudando a pequeños comercios y vendedores ambulantes. En esta ocasión, el tiktoker decidió ayudar a una persona que se encontraba vendiendo donas en el Centro Histórico. Lo que nadie se esperaba era que terminaría comprando toda la canasta y regalándola a la gente que pasaba por dicha calle de la Ciudad de México.

En el video se muestra como el influencer se acerca con el adulto mayor que se encontraba vendiendo donas. En una primera instancia le pregunta que cuánto puede comprar con mil pesos. El señor no quiso hacer cuentas y le dijo que toda la canasta. Alex decidió darle 500 más, 1,500 pesos en total, para asegurar que no le iba a dar poco dinero al comprarle todas las donas. este acto fue aplaudido por muchos seguidores.

Después de darle el dinero, el señor empieza a empaquetar las donas que vendía de cuatro por 20 pesos. Serrano agarra las donas y las empieza a regalar a las personas que se encontraban cerca. Nadie se esperaba que iba a terminar siendo una estampida y que la gente buscaría quedarse con unas donas a como fuera lugar. Esto fue lo que generó indignación en los comentarios del video, ya que antes de que el estadounidense comprara las donas, nadie se acercaba con el señor.

Las reacciones al video donde Alex Serrano regala donas en el Centro Histórico

En los comentarios de la publicación donde el influencer estadounidense regaló donas en las calles de la Ciudad de México, algunos fans de Alex aseguran que el señor y el tiktoker fueron todo un amor. Aunque para algunos había más de 1,500 pesos en donas en la canasta. Estos comentarios quedaron de lado cuando la gente empezó a criticar a todos los que se acercaron por su donas gratis, ya que antes de que fueran gratis el señor de las donas no había vendido mucho.

Los fans de Alex Serrano no dudaron en tachas de "gente hambreada" por no comprar las donas de 4 por 20 pesos antes de que el influencer decidiera pagar por toda la canasta y regalarla a la gente que estaba pasando por dicha calle no le estaba comprando al adulto mayor. Al poco tiempo de pagarle, ya se encontraba mucha gente rodeando el creador de contenido a la espera de poder tener su bolsa con donas gratis.

Alex Serrano regala donas a la gente en el Centro Histórico (TT:

alexserrano.1)

"Qué vergüenza salir de hambreado en un video de Alex Serrano", "Alex Serrano todo un amor. El señor de las donas todo un amor. La gente de atrás toda hambreada", "Todo bien con que le compre al señor, pero que coraje da que antes de que él llegara nadie le compraba al señor"y "¿Si todos querían donas, por qué no compraban?", son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación de TikTok.