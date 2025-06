La psicología responde que significa leer todo y no responder en los grupos de Whatsapp

Con el correr de los años, cada vez estamos más conectados, y ahora todo es completamente virtual. Los mensajes que se pueden recibir en solo un día, puede llegar a sorprenderte, en cualquier red social que tengamos, principalmente en Whats App. Sin embargo, hay muchas personas que sólo leen y no responde los grupos, qué dice la psicología al respecto.

La falta de respuesta en Whats App

La licenciada Rebeca Cáceres reveló qué hay detrás de este comportamiento y cómo se puede controlar a través de la inteligencia emocional. En una entrevista con un medio español, la profesional manifestó que no existe una manera correcta de comportarse ante los grupos de Whats App. Por más que creamos lo contrario.

No contestar los mensajes grupales de WhatsApp

Si bien la actitud que se toma en los chats grupales no sigue una única norma, porque depende de múltiples apartados como la personalidad, las responsabilidades de cada uno y el tiempo disponible, entre otros. “Esto es como la vida misma: depende de un montón de factores y no podemos patologizar ni buscar perfiles de personalidad en esta manera de actuar” agregó Rebeca.

La falta de respuesta no debe tomarse como algo personal, y no darle muchas vueltas al asunto del silencio de esa persona por Whats App, porque que probable que sea una preferencia, un gusto o una necesidad de silencio.

Algunas consideraciones de la psicóloga

La respuesta de la psicologa

Otro aspecto a tener en cuenta, según la profesional, es ser conscientes en cómo nos afecta esa falta de respuesta. “No significa que no me quiere, me rechaza o me está ignorando. Eso es lo que vos sentís, no lo que el otro está expresando”, expreso la licenciada. “Es su decisión y deberíamos respetarla, sin buscar ninguna interpretación de más”, agregó.

Finalmente, Rebeca Cáceres propuso iniciar una conversación privada con la persona que no habla en el grupo. “La comunicación íntima no se construye esperando respuestas en público, sino generando espacios donde se pueda hablar de forma clara, honesta y de uno a uno”, cerró.

SEGUI LEYENDO:

Dime que dibujo eliges y te diré qué trauma marcó tu infancia

¿Qué dice la ciencia de las personas que hablan solas todo el tiempo?