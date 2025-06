Luna de fresa en México: cómo aprovechar la energía de este fenómeno astronómico

La Luna de Fresa es el próximo fenómeno astronómico que va a pasar en la semana, que además de ser visualmente impactante, se asocia con renovación emocional y buena fortuna. Descubre cómo aprovechar la energía de este fenómeno y cómo puede llegar a influirte.

La Luna de Fresa y sus beneficios

El próximo 11 de junio tendrá lugar uno de los grandes fenómenos astronómicos: la Luna de Fresa, se le otorga siempre a la sexta Luna llena del año, que resulta ser, la más baja del año como la más alejada del Sol. Sin embargo, tiene un gran poder de atracción que se le atribuye, que puede utilizarse para hacer rituales de buena suerte y energía positiva.

Según la creencia popular, la Luna de Fresa es ideal para cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades, que pueden atraer haciendo algunos de los siguientes rituales:

Elige un espacio desde donde puedas a la luna de fresa en todo su esplendor Escribe en una hoja de papel aquello que deseas agradecer: aprendizajes, logros, experiencias, trabajo, etc., de los últimos meses. Enciende una vela blanca como símbolo de claridad y protección. Lee en voz alta tu lista de gratitudes y visualiza como te sentirás Quema el papel o guárdalo como recordatorio.

Definición de Luna de Fresa

La Luna de Fresa marca el inicio de la temporada de fresas silvestres en el noreste de Norteamérica, y no es tanto un fenómeno astronómico. Si bien, la luna estará “muy abajo”, permitirá que su color sea anaranjada o incluso roja, pero no rosada. Esa es una falsa expectativa y no se tiñe de ese color en particular.

En realidad, su nombre no tiene que ver con el color, sino con la temporada que comienza. De hecho, su nombre es originario de una tribu nativa americana en especial, los Algonquina que habitaron en Estados Unidos.

