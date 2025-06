Perrito se hace viral por subirse a un árbol y pedir ayuda para bajar; así lo rescataron | VIDEO

Un perrito de raza pequeña está causando sensación en TikTok tras hacerse viral por nada más y nada menos que subirse a la copa de un árbol, un momento que además de preocupación dejó risas entre los internautas, quienes no se explican cómo es que la mascota llegó a tanta altura. ¡Pero aquí te contamos todo!

A través de la cuenta de TikTok @carolinetapia1020 se compartió un video en el que sin demasiado contexto mostraron cómo toda la familia se reunió en el jardín de la casa para tratar de rescatar al perrito, quien sin saber cómo, logró escalar hasta la parte superior de un árbol podado en forma vertical y que superaría los 5 metros de altura.

Las primeras imágenes muestran al can de pie y moviendo la colita en la parte superior, mientras sus dueños lo ven desde abajo; en la siguiente toma se aprecia cómo dos mujeres de la familia colocaron una sábana en donde caería la mascota; mientras el que aparentemente es el padre de familia sube con ayuda de una escalera y después por sus propios medios para alcanzar al lomito.

En un segundo video que la misma cuenta compartió se aprecia cómo el hombre pregunta si ya están listas, pues está por dejar caer a la mascota de nombre Lady, quien cayó sana y salva en la sábana que prepararon sus dueñas. Si bien esta heroica acción fue aplaudida, también recibió críticas por haber dejado caer al animal, pese a que abajo era segura su caída.

"No me importa cómo lo bajaron, quiero saber cómo es que se sube", "sea como sea no tenía porqué aventarlo así, si no son capaces de cuidar a sus mascotas, mejor no tengan", "sigo pensando cómo llegó ahí", "se escuchó el costalazo", "si no se lastimaba de la altura, se lastimaba con tremendo trancazo con la escalera", "en la escalera aterrizó, no se ve, pero se escucha", "ya pongan un tobogán mejor" y "si no lo quieren que le busquen alguien que sí lo respete, hasta sonó en la escalera", se lee en los comentarios.

Toda la familia participó en el rescate. (Foto: TikTok @carolinetapia1020)

Tras las críticas que recibió la familia por el rescate inesperado del perrito, se compartió un tercer video en el que mostraron que Lady se encuentra bien y sin ningún daño o lesión: "Para que sepan, Lady está sana y salva. La sacamos de ese gran viejo árbol. Ella está sana y salva", dijo una de las mujeres.

¿Cómo subió el perro del video a un árbol?

En medio de la polémica y de hacerse virales, la familia explicó la posible razón de cómo es que la mascota llegó allí; contrario a las especulaciones de los internautas esto no es algo que la mascota haga con frecuencia, sino que es la primera vez y probablemente la razón fue una ardilla.