Niño siempre quiso que lo mojara un carro y aprovechando las lluvias, sus papás le cumplieron el sueño | VIDEO

¿La lluvia ha provocado que tengas un mal día? Aunque para muchos los charcos o el llegar mojados a casa es un dolor de cabeza y martirio que hay que aguantar durante el verano, para un niño era un sueño que tenía que cumplir y sus padres no dudaron en ayudarlo y el momento ya es viral en TikTok.

Fernanda Cornejo (@fernandacornejo511) es la madre del menor y desde hace unas horas es muy viral en TikTok por explicar que con esta temporada de lluvias su hijo le confesó que su más grande sueño era que un carro lo mojara, esto mientras él caminaba por la banqueta y el coche pasaba con gran velocidad sobre un charco.

"Se bajó (del carro) porque el señorito quiere cumplir su sueño. ¿Cuál es su sueño? Ah, bueno, su sueño es que un carro lo moje. Entonces le vamos a hacer el sueño realidad", dijo mientras mostraba al menor colocándose en la banqueta.

En el video se escucha decir al papá, quien va manejando, dónde debe colocarse el menor para que el agua de los charcos de verdad le cumpla el sueño de mojarlo, mientras que al fondo se alcanza a escuchar la alegría del menor. Aunque segundos después se llena de tristeza al no ser lo que esperaba, por lo que pide un segundo intento.

"Qué no lo mojaste", dice la mamá al papá conductor y de nuevo le piden al menor que se dirija a un charco más grande e inmediatamente después se logra la misión del día, algo que en redes han aplaudido, ya que no es común que papás dejen que sus hijos se mojen por miedo a que se enfermen.

"La cumplimos su sueño, ¡pero ahora vete caminando!", dice la mamá, mientras el niño sólo grita: "¡No funcionó!", entre risas. Más tarde Fernanda aseguró que su hijo sí estaba "muy mojado".

El video se corta segundos después, por lo que no se sabe si se cumplió la "amenaza" de que el niño siguiera su camino a pie, pero el momento se hizo muy viral en redes sociales, donde se leen comentarios como:

"Era sueño de tu hijo y se me cumplió a mí ayer regresando del trabajo]", "pinches sueños espectaculares jaja... ame su sueño y el ahora vete caminando", "él quería su baño completo, qué lindo, ojalá que pronto pueda cumplir su sueño", "a mí me mojaron así ayer y me dio coraje, y él queriendo jaja" y "él quería que lo mojaran bien", se lee.