Cómo ya sabemos, preguntarle a la Inteligencia Artificial se ha vuelto muy popular en estos días, porque, a veces, no nos queda otra opción. Muchas otras, porque hace mejor las cosas que uno. O puesto que no somos tan inteligentes, por eso le preguntamos al ChatGPT: cuáles serán esas preguntas que hace la gente no inteligente.

Las 4 preguntas que hacen las personas

La pregunta al ChatGPT fue: ¿Qué es lo que preguntan las personas menos inteligentes en Internet? Su respuesta, fue que quizás algunas preguntas suelen verse como ingenuas o mal informadas en internet que incluyen cosas como:

“¿Por qué no construyen aviones con la misma materia que usan para la caja negra?” “¿El sol está caliente porque está en el cielo?” “¿Puedo ver Netflix en mi microondas si tiene pantalla?” “Si la Tierra gira, ¿por qué no nos caemos?”

ChatGPT y el analisis de las preguntas

Estas preguntas pueden parecer absurdas, pero también pueden ser oportunidades para aprender y explicar cosas con claridad. Lo curioso es que muchas veces, al analizarlas, hay detrás una idea que merece atención o que sirve para enseñar ciencia básica, lógica o sentido común.

Aclaración del ChatGPT

La Inteligencia Artificial que posee el ChatGPT, aclaró primero algunas cosas respecto a la pregunta formulada, en especial al hecho de decir ‘personas menos inteligentes’. Con el sentido de no quedar mal con nadie y no herir susceptibilidades.

¿Inteligencia o no?

Mencionó que es importante abordar este tipo de preguntas con empatía y respeto. Más que hablar de "personas menos inteligentes", conviene pensar en distintos niveles de conocimiento, experiencia o curiosidad. A veces, lo que parece una "pregunta tonta" puede ser solo el reflejo de alguien que recién empieza a explorar un tema.

