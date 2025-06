El Gran Abanico, los tacos de carnitas recomendados en la Guía Michelin 2025 que debes probar en CDMX

La Ciudad de México tiene una gran variedad y oferta gastronómica para todos los gustos y de todos los precios. Puedes encontrar desde garnacha, casi en cada esquina, hasta ofertas mucho más elaboradas, incluso en la capital contamos con dos restaurantes que han sido galardonados con estrella Michelin, la máxima distinción en cuanto a gastronomía.

Además hay una guía Michelin, que recomienda lugares clásicos de la gastronomía, que son populares y se han ganado el gusto de los comensales por su tradición y distintivo sabor. Entre ellos han destacado a taquerías clásicas que hay en esta ciudad y una de las sorpresas del 2025 fue encontrar a El Gran Abanico.

Las mejores carnitas las tiene El Gran Abanico

No es sorpresa que esta taquería haya recibido ese reconocimiento, pues es la consentida de quienes aman los tacos de carnitas, pues su sabor es único y bien recuerda a las hechas en Quiroga, Michoacán. Los fines de semana hay que hacer fila para pasar, pues acuden familias en grupos grandes a desayunar ahí.

Deleita tu paladar con estos tacos de carnitas. Foto: Facebook

Y ni hablar entre semana a la hora de la comida, porque también se llena. A pesar de que es un establecimiento grande y con muchas mesas, ve con paciencia pues casi siempre se espera para poder tener una mesa y degustar sus tacos. Aquí lo fuerte son las carnitas, pero también encuentras de otras variedades como costilla de res o campechanos, así como las clásicas quesadillas de sesos.

Las porciones aquí son abundantes y los tacos se sirven con doble tortilla, por lo que si no eres de mucho comer con uno quedarás satisfecho. Si no los conoces no pierdas oportunidad de visitar este local que sin duda te encantará, pues es bueno y barato.

¿Dónde está la taquería El Gran Abanico?

Dirección: Gutiérrez Nájera S/N, Tránsito, Cuauhtémoc, 06820, México

Costo: El taco rondo los 30 pesos

Nota: Solo aceptan efectivo