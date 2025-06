Madre conoce en su boda al niño que recibió el corazón de su hijo fallecido; así fue el tierno momento | VIDEO

Una historia que toca el corazón. En redes sociales se ha hecho viral el especial momento en el que una mujer rompió en llanto el día de su boda al recibir a un niño que aunque desconocido, está unida a él de forma especial, pues el pequeño recibió el corazón de su hijo fallecido, por lo que al verlo y abrazarlo, fue como volver a estar con su pequeño.

El momento es todavía más significativo porque en el video se ve a esta mujer vestida de novia, es decir, con un enorme vestido blanco de nupcias, así que su fallecido hijo de alguna manera pudo acompañarla en una fecha tan especial. De acuerdo con medios internacionales, el encuentro ocurrió el pasado 25 de mayo, aunque el clip se viralizó recientemente.

La mujer y madre del pequeño fallecido es Kaci Wilson; mientras que el menor con el que tuvo el privilegio de encontrarse por primera vez tras recibir el corazón de su hijo es Saleh Ahmad, quien tiene 7 años y que desde el día en que nació tuvo una enfermedad cardíaca que no lo dejaba llevar una vida normal como la del resto de los niños. De esta forma Myles Wilson, el donante, le cambió la vida tras él perder la suya.

Cabe destacar que el trasplante no fue reciente, sino que ocurrió hace poco más de dos años y desde entonces la familia de Myles y de Saleh se mantuvieron en contacto, de tal forma que cuando Kaci supo que celebraría su boda, no dudó en también invitar al niño que recibió el corazón de su hijo, ¡y conocerlo por primera vez! Ahora, su historia es viral en Internet, donde no sólo celebran el encuentro, sino también recuerdan la importancia de la donación de órganos.

Madre llora al ver al niño que recibió el corazón de su hijo, ¡el día de su boda!

La boda de Kaci Wilson ocurrió el 25 de mayo de 2025 y uno de los momentos más especiales ocurrió cuando la mujer pudo conocer a Saleh Ahmad, el niño que hace dos años recibió el corazón de su difunto hijo, Myles Wilson y quien perdió la vida en un trágico accidente de auto. Al conocerse ambos se abrazaron y rompieron en llanto.

"En ese momento, recuerdo que estaba llorando mucho", dijo la mamá de Saleh, Yara Ahmad, a ABC News.

Un abrazo y las lágrimas de la novia no fueron las únicas que conquistaron las redes sociales, sino también en el momento en el que el papá de Saleh sacó un estetoscopio para que la mamá de Myles tuviera el mejor regalo de bodas al volver a escuchar latir el corazón de su fallecido hijo.

Se sabe que en abril de 2023 el hijo de Kaci falleció en un accidente automovilístico en el que él terminó con heridas graves que le costaron la vida; cabe destacar que tras fallecer, sus padres no dudaron en hacerlo donador de órganos para que éstos salvaran la vida de varios niños, entre ellos este jovencito que es viral en redes sociales.

"Estamos llorando. Son lágrimas de felicidad y al mismo tiempo, lágrimas de alguien que perdió la vida para salvar la nuestra", agregó Yara Ahamd.

¿Por qué el niño recibió un trasplante de corazón?

Tras hacerse viral por conocer a la mamá de Myles Wilson, el niño que le donó el corazón a Saleh Ahmad, la madre del pequeño, Yara Ahmad, contó todo sobre el diagnóstico que su hijo tuvo desde el nacimiento. Se sabe que el menor padecía de una enfermedad cardíaca crónica, por lo que sus primeros cinco años de vida estuvo hospitalizado y al menos tras años en una lista de espera para un trasplante de órganos que llegó cuando el hijo de Kaci Wilson perdió la vida.

La familia del pequeño Saleh le explicó lo que había ocurrido y la razón detrás de que él pueda tener un órgano que no es suyo para que también agradezca a los donantes: "Él sabe que tiene un corazón, sabe que hay alguien llamado Myles en el cielo cuidándolo. Sé que estamos muy agradecidos", dijo la mamá.