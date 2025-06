Exhiben pizza de Little Caesars con huevos de mosca y se hace viral: "Pensé que era queso" | VIDEO

¡Ojo con lo que comes! Un video viral de TikTok está causando indignación y alerta entre los consumidores, pues una usuaria de la plataforma compartió un video mostrando que tras comprar una pizza en Little Caesars estaba llena de huevos de mosca, una cuestión muy delicada para la salud de las personas.

Fue la usuaria Mar (@mar01to) quien compartió esta desagradable situación que ya es viral en redes sociales. Hace unas horas compartió un video que ya cuenta con más de 50 mil reproducciones en el que explicó que se disponía a ver Netflix mientras se comía la pizza recién horneada que había comprado cuando se dio cuenta que en distintas partes había algo extraño, ¡que terminaron siendo huevos de mosca!

"De repente empiezo a notar que en las rebanadas había huevos de mosca y no solo en una rebanada, sino que en varias y al revisar la pizza noté que había en todas partes", dijo.

Después, añadió que acudió a la sucursal en Reynosa, para hacer el reclamo y denuncia correspondiente; sin embargo, aclaró que la respuesta no fue la esperada, sino que los trabajadores se defendieron diciendo que, "ahí no pudo haber sido". A pesar de ello, Mar afirmó que toda la tienda estaba repleta de moscas y que estas habrían contaminado su pizza.

Así se veían varias de las rebanadas. (Foto: TikTok @mar01to)

"Claramente había moscas por todo el lugar", insistió. Posteriormente, mencionó que lo que le mencionaron los empleados es que podía meter una queja a través de un correo; sin embargo, también decidió "quemar" en redes a la sucursal, misma que se encuentra en Reynosa, Tamaulipas.

"No vayan a la sucursal de Blvd. de las Fuentes 115, Las Fuentes, Reynosa", escribió en su video viral.

El video causó revuelo entre los usuarios de TikTok, quienes sugirieron a la mujer poner una queja en COFEPRIS, además de comentarios en tono de crítica a la pizzería: "Uno no sabe ni lo que se come", "que asco", "yo pensando que era quesito", "con eso mejor hacer pizza casera", "a mí en la pizza me salían cabellos" y "proteína extra".

¿Qué hacer si mi comida tiene huevos de mosca?

Si detectas huevos de mosca en tu comida lo ideal es que no la consumas y las deseches de inmediato, pues con su presencia la comida se contamina con bacterias, entre ellas la Salmonella o la E. coli, además de otros patógenos que pueden ocasionar desde diarreas y enfermedades gastrointestinales, hasta otras enfermedades graves y de importancia.

Algunos de los síntomas que se pueden presentar si por error consumiste huevos de mosca son náuseas, diarrea, dolor abdominal, fiebre y corre a recibir atención médica para que te den los medicamentos correspondientes e incluso te ayuden con una desparasitación.

Aquí te compartimos algunas recomendaciones generales que debes de hacer de inmediato y las declaraciones de la médico general Yolanda Maldonado Miranda en Doctoralia: "No debemos dejar que las moscas se posen sobre alimentos, sobre los huevos se disolverán en el acido de tu estómago; pero los huevos de parásitos suelen persistir, te recomiendo te desparasites y tomes mas precaución de que no comas cosas contaminadas o de dudosa procedencia en calle, sino tarde o temprano te vas a enfermar severamente".