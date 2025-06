Estos son los MEMES más divertidos que dejó la lluvia de anoche en la CDMX y Edomex

La tarde-noche del lunes 2 de junio una fuerte tormenta azotó en diversos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México. La tormenta dejó como resultado decenas de avenidas inundadas, árboles caídos y miles de personas afectadas. Pero como ya es costumbre, los mexicanos siempre muestran su mejor humor en situaciones adversas y ante la fuerza de Tláloc de anoche, también crearon los mejores y más divertidos memes.

En redes sociales comenzaron a circular diversos memes de la potente lluvia de anoche y como ya es costumbre, internautas comenzaron a mencionar a Tláloc, conocido como el Dios de la Lluvia en la cultura mexica, y es que cada vez que cae una fuerte tormenta se culpa a la deidad de su mal carácter.

Cierto o no, anoche las lluvias no dieron tregua y por más de tres horas cayeron en toda su potencia. También hubo quienes mencionaron a los llamados “team frío”, pues a ellos atribuyen la lluvia, pues por invocar al frío cayó una mega tormenta que no solo bajó la temperatura de la capital inundó vialidades y desbordó ríos.

Anoche las lluvias no dieron tregua y por más de tres horas cayó en toda su potencia | Foto: X

Internautas mencionaron a los llamados “team frío”, pues a ellos atribuyen la lluvia, pues por invocar al frío cayó una mega tormenta | Foto: X

Llueve en la Ciudad de México y se desatan los memes

Poco después de que empezó a caer la fuerte lluvia, los capitalinos y mexiquenses se dieron cuenta de que no se trataba solo de una llovizna, pues conforme pasaba el tiempo la intensidad del agua era más fuerte al grado que incluso, comenzaron los rayos.

Cibernautas empezaron a compartir decenas de videos y fotografías desde sus hogares de cómo se veía la fuerte lluvia, mientras que también hubo varios que no corrieron con la suerte de estar en su casa y enseñaron las imágenes de dónde los agarró la tormenta y habían quedado varados.

Cibernautas empezaron a compartir decenas de videos y fotografías desde sus hogares de cómo se veía la fuerte lluvia | Foto: X

Hubo varios que no corrieron con la suerte de estar en su casa y enseñaron las imágenes de dónde los agarró la tormenta | Foto: X

¿Quién es Tláloc?

Tláloc, cuyo nombre en náhuatl significa “el néctar de la tierra” o “el que hace brotar”, es el dios de la lluvia, el relámpago y la fertilidad. Vive en el Tlalocan, un paraíso acuático lleno de vegetación y alimento eterno. Es uno de los dioses más antiguos del panteón mesoamericano, venerado también por culturas anteriores como los teotihuacanos y los olmecas.

Una de las leyendas más conocidas involucra a su esposa, Chalchiuhtlicue, diosa de los lagos y los ríos. Juntos, controlaban las aguas del cielo y la tierra. Según la leyenda de los Cinco Soles, Tláloc fue el dios del Tercer Sol, la tercera era del mundo. En ese tiempo, los humanos fueron destruidos por lluvias de fuego, pero en algunas versiones también se dice que Tláloc, enojado por las faltas humanas, envió lluvias torrenciales eternas. Después de este cataclismo, el mundo fue reconstruido.