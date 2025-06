Conoce el verdadero significado del PORCENTAJE de LLUVIA cuando consultas el pronóstico del clima

La temporada de lluvias inició oficialmente y nos obliga a llevar a todos lados el paraguas o impermeable que nos protejan de las precipitaciones; sin embargo, a veces surge la duda de si llevarlos o no o cómo vestirnos porque también es la época de calor. En estos casos lo mejor es leer el pronóstico del clima, pero un error de interpretación nos puede costar caro.

El claro ejemplo de lo anterior es la mala lectura que le damos al porcentaje de lluvia que le damos al pronóstico del clima; seguramente alguna vez haz visto la imagen de una nube con tormenta y números que indican el 20, 50 u 80 por ciento de probabilidad de lluvia y los has tomado como una señal de cuánta agua caerá o cuántas horas lloverá, aunque este no es su verdadero significado.

De hecho, el físico y Meteorólogo Mauricio López Reyes, se ha hecho viral en TikTok por detallar esta explicación y algo que resalta antes que cualquier otra cosa, es que no se debe de interpretar la probabilidad de lluvia, por ejemplo de un 60%:

"No significa que vaya a llover en el 60% de la superficie de esa región, tampoco que vaya a llover el 60% de la duración del día y tampoco que el 60% de los meteorólogos digan que va a llover".

¿Qué significa el porcentaje de lluvia?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, cuando nos encontramos con un porcentaje de lluvia, se habla en realidad de la probabilidad de que en una zona determinada llueva, pero también incluye los milímetros (mm) de la precipitación que caerán.

"La probabilidad de precipitación simplemente representa la probabilidad estadística de que haya 0,01 pulgadas [0,25 mm] o más de precipitación [ya sea lluvia, nieve o granizo] en determinada área dentro del período de tiempo especificado", explican los expertos.

En otras palabras, nos indica cuánta probabilidad existe de que llueva en un lugar e intervalo específico, por ejemplo, en la mañana, en la tarde o incluso de hora por hora. De tal forma que no se debe de ver este porcentaje, sea pequeño o grande, como la cantidad de agua que caerá del cielo en un periodo y este análisis también viene de las tazas de incidencia de cada 10.

Sobre ello, Meteored añade que cuando el pronóstico del clima asegura que existirá un 60% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 17:00 horas, hace referencia a que en esa misma zona y horario se han presentado lluvias 6 de cada 10 veces. ¿Pero qué pasa cuando consultamos el clima y hay una alta probabilidad de precipitaciones, pero al final no llueve? En redes volvió a surgir esta duda por la temporada de lluvias. (Foto: TikTok @me_llaman_jalea)

Al hablarse de probabilidades hay que recordar que no siempre son exactas, especialmente cuando se trata del clima, ya que se usan datos de frecuencia y por lo tanto, se genera un margen de error. Es por ello que cuando vemos un 20%, 50%, 70% o 80% de probabilidad de lluvia no se debe de dar por sentado, pues no garantiza que se presentarán precipitaciones, sino que puede llover.

Lo anterior ocurre, según detalla el meteorólogo Alan Smith en el sitio de Open Now, hay otros factores que se deben de tomar en cuenta y que son los que determinan los porcentajes de lluvia, además que para todo esto se pueden generar por personas o por modelos meteorológicos.

¿Cómo se interpreta el porcentaje de probabilidad de lluvia?

Pese a todo lo anterior, sí es posible saber por rangos cuánta es la probabilidad de lluvia que tendrá nuestra ciudad e incluso, qué clima predominará, pues así como puede tratarse de una lluvia ligera acompañada por un día soleado, es posible que sean tormentas fuertes o hasta eléctricas. Aquí te dejamos algunas estimaciones.