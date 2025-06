¿Cómo crear un video IA Mermaid, el efecto viral de sirena bajo el mar que conquista TikTok?

Adiós a las tendencias con IA de ChatGPT, ahora le damos la bienvenida al filtro en tendencia de TikTok. La plataforma china sorprendió con un nuevo filtro que se ha vuelto viral, el efecto IA Mermaid o Sirena Bajo el Agua, una herramienta que transforma las fotos de las personas en versiones fantásticas al estilo sirena, gracias a la Inteligencia Artificial y aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo.

Probablemente ya viste que miles de usuarios se están uniendo al trend y es que es muy fácil crear tu propio video. En cuestión de días, el filtro ha acumulado millones de visualizaciones y recreaciones generando un verdadero fenómeno viral.

Seguro alguna de tus tías, amigas, conocidas e incluso famosas ya han compartido sus versiones acuáticas, con colas brillantes, cabello hermoso y escenarios submarinos que parecen sacados de una película de fantasía.

El proceso para utilizar este efecto es muy sencillo, solo necesitas tener descargada la última actualización de TikTok y en poco tiempo podrás compartir tu video en todas us redes sociales, no solo donde lo creaste. Eso sí, no olvides elegir tu mejor fotografía para que el resultado sea todo un éxito.

Así puedes crear tu video con efecto sirena bajo el mar de TikTok

Abre la app de TikTok en tu celular (asegúrate de tener la última versión actualizada). Toca el ícono de la lupa (en la parte superior derecha o inferior, según tu sistema operativo) para ir a la barra de búsqueda. Escribe: “AI Mermaid” o “IA Mermaid” En los resultados, selecciona “Efectos”. Toca el efecto que muestra una miniatura con una figura de sirena generada por IA. También puede llamarse "AI Mermaid Filter". Presiona “Usar este efecto”. Toma una foto tuya o sube una desde tu galería. El filtro procesará tu imagen y te transformará en una sirena estilo ilustración/fantasía.

Una vez generado, puedes:

Agregar música.

Añadir texto.

Publicarlo directamente.

Consejos para que tu video de AI Mermaid quede perfecto

Elige bien la foto que quieres transformar, algunas versiones del filtro requieren una foto estática para generar la imagen, mientras que otras permiten grabar en tiempo real. En ambos casos, el resultado es una versión estilizada de la persona como una criatura marina, llena de detalles fantásticos.

Si el efecto no aparece en tu país o versión de TikTok busca un video que ya use el filtro y toca el nombre del efecto el cual aparece justo encima del nombre del usuario, para usarlo tú también.

¿Cómo se llama el efecto de TikTok que te hace sirena?

El efecto de TikTok que te transforma en sirena se llama generalmente AI Mermaid o también lo puedes encontrar como Mermaid AI Filter, Filtro de sirena IA. Este filtro usa inteligencia artificial para convertir tu rostro (a partir de una selfie o imagen) en una ilustración fantástica con aspecto de sirena, con detalles como escamas, cabello, ojos grandes en un fondo acuático.