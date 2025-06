Captan a pareja peleando en concierto de Grupo Firme por supuesta infidelidad: "Amiga no estabas loca" | VIDEO

Este fin de semana Grupo Firme conquistó a la CDMX con un inolvidable concierto en el Estadio GNP que incluso fue transmitido en Disney Plus y tras el tremendo éxito se han hecho virales distintos momentos de la noche como fue la visita sorpresa de Ricardo Peralta y Paper Cut, de La Más Draga.

Sin embargo, las imágenes cada vez están llegando más lejos, especialmente en TikTok, donde se captó una supuesta infidelidad que no pasó desapercibida por una mujer, quien al notar que su pareja estaba mensajeándose con alguien por WhatsApp, quiso averiguar más y terminó peleando con su novio aparentemente sin terminar con respuestas claras de sus sospechas.

Lo que la pareja no contaba es que alguien del público que estaba grabando cómo Grupo Firme interpretaba "Yo sé que te acordarás", terminó por captar sin querer la discusión con todo y arrebatamiento de celular para ocultar la conversación con una supuesta tercera mujer en discordia. De esta forma se habría confirmado la infidelidad y las imágenes ya son virales en TikTok.

Fue la cuenta de Ilse del Toraal (@ildeseltoral en TikTok), quien compartió este icónico momento y la grabación ya supera el medio millón de reproducciones, además que los internautas piden que cuando el video llegue a la mujer víctima de la infidelidad o la que sería el "cuerno", den contexto de lo ocurrido.

"Amiga, no estabas loca. Sí estaba mandándole audios a alguien más mientras tú estabas disfrutando el concierto con 'tu amorcito'. Amiga, date cuenta! Ojalá que llegue este video a ella o a la otra", escribió Ilse para acompañar el video que ya es viral.

De acuerdo con lo que la joven contó en su publicación, esta infidelidad habría sido captada en la primera fecha que Grupo Firme ofreció en la CDMX, es decir, el 27 de junio en el Estadio GNP. Hasta ahora, no se sabe cómo terminó esta historia o si la mujer supuestamente engañada ya vio las imágenes.

Hombre le es infiel a su novia en concierto de Grupo Firme, así lo cacharon enviando mensajes a otra

El video más viral de TikTok de este fin de semana apenas dura 26 segundos, pero ya le dio la vuelta a las redes y los fans de Grupo Firme no han dudado en compartirlo tratando de ayudar a una mujer que aparentemente está siendo engañada con otra mujer por parte de su pareja.

Las imágenes muestran que mientras Grupo Firme y el público corean "Yo sé que te acordarás", una pareja se encuentra discutiendo e ignorando lo que ocurre desde el escenario. En un primer momento se les ve cariñosos, pero segundos después ella trata de arrebatarle a su novio el celular, donde se alcanza ver un chat de WhatsApp y su rostro cambia inmediatamente; sin embargo, por el sonido no se alcanza a escuchar qué es lo que se dicen.

Tras hacerse viral el video, en redes se leen mensajes como: "Yo pensaba que iba a decir, amiga no estás loca, sí tiene algo con su amigo", "me etiquetan cuando salgan a contar el History Time", "ese perro sentimiento de saber que dices la verdad, pero por un momento quieres creerlo porque no pudiste ver con exactitud", "él: ya vas a empezar?", "ojalá TikTok haga lo suyo y próximamente la chica nos haga un story time", "niñas quiéranse para que nunca sean la amante" y "amiga, le estaba dedicando canciones a la ex, déjalo"