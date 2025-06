Reconocido psicoanalista revela los dos pilares fundamentales de la salud mental

En un tiempo donde la salud mental ocupa un lugar más visible en la vida de todos, inclusive, en la agenda pública de cualquier gobierno, el psicoanalista Gabriel Rolón, revela las dos grandes verdades o pilares de la salud mental. Más claras, más simple de lo que en realidad crees y muy fáciles de aplicar en tu día a día.

Los pilares

“Cuando una persona es feliz con quien está y es feliz con lo que hace, esa persona va a ser sana”, frase compartida por Gabriel Rolón, verdad que por ser tan obvio, muchas veces se nos escapa. Además, de que, en realidad, el bienestar emocional se parece mucho más a estar en paz con lo que somos, con lo que hacemos y con quienes lo compartimos.

Gabriel Rolón

Rolón, insiste en que son dos, los grandes pilares que sostienen la estabilidad psíquica en las personas: el AMOR y el TRABAJO, no desde conceptos románticos ni productivistas, sino como experiencias concretas que nos atraviesan, nos nutren o, en su ausencia, nos derrumban. Por eso la Salud Mental, no puede ser comprendida sin considerar el contexto en el que una persona vive, no es sólo sentirse bien con uno mismo porque si lo que nos rodea no ayuda, algún malestar va a existir.

De hecho, Gabriel Rolón, explica que muchas veces, cuando uno de los pilares tambalea, el otro puede ser un sostén fundamental. Pero si ambos fallan al mismo tiempo, el riesgo de enfermarse, física o emocionalmente, se incrementa, el cuerpo comienza a manifestar lo que la mente no siempre logra nombrar. Por eso, nos propone cambiar el enfoque, ya que no se trata de acumular herramientas sino de cuestionar a ese entorno, y ver que es lo que realmente nos enferma.

La psicología dice de los dos pilares fundamentales para la salud mental

Síntesis

El psicoanalista, sostiene que la salud mental es un proceso compartido, entre los sujetos y sus vínculos, entre lo que siente y lo que lo rodea. En este marco, pedir ayuda no es señal de debilidad, sino un acto de responsabilidad con uno mismo. A veces, asegura, que no hace falta que todo esté perfecto: basta con que uno de los pilares esté firme para empezar a reconstruirse desde ahí. Por eso es importante, tener un buen entorno.

