PANORAMA presenta a Diana Bovio y su éxito en "Mentiras, la serie"

La actriz Diana Bovio regresa a los musicales con "Mentiras, la serie", uno de los proyectos más icónicos del teatro, y hoy de los más exitosos de la pantalla. Por tal razón, Diana expresó en entrevista para PANORAMA su felicidad por esto.

"Me siento en una etapa de plenitud, de mucha más madurez, de satisfacción, de autoconocimiento. Creo que por fin me conozco muy bien y me siento feliz", expresó Diana Bovio en entrevista para PANORAMA de El Heraldo de México.