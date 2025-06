La ciencia responde uno de los grandes misterios del mundo: por qué desaparecen cosas en el Triángulo de las Bermudas

El lugar más misterioso del mundo, que hasta el día de hoy no existe alguna explicación científica que diga el porqué de todas las desapariciones, es el Triángulo de las Bermudas. Mucho de lo que se dice son teorías muy locas, muy sobrenaturales, pero nada específico sobre el tema, pero parece que esa historia ha cambiado.

Uno de los lugares del planeta que más misterios esconde: el Triángulo de las Bermudas, donde todo parece desaparecer para nunca más volver a ser encontrado, de la cual, nadie tiene una explicación certera de todo lo que acontece ahí. En el triángulo imaginario que forman las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, que ocupa 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados.

Sin embargo, un científico asegura haber resulto el misterio del Triángulo de las Bermudas y sostiene que lo sobrenatural, la versión más aceptada hasta el momento, no tiene la culpa. Karl Kruzelnicki indica que, no existe ningún misterio en la zona. Según el experto australiano, la gran cantidad de desapariciones no puede explicarse por nada más sobrenatural que el error humano, el mal tiempo y el hecho de que está tan saturado de medios de transporte.

“Está cerca del ecuador, cerca de una parte rica del mundo, América, por lo tanto, hay mucho tráfico. Según Lloyd's de Londres y la Guardia Costera de Estados Unidos, el número de desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas es el mismo que en cualquier parte del mundo en porcentaje", detalló Kruszelnicki. El científico, también detalló que hay explicaciones simples para la pérdida del Vuelo 19 que inició la especulación sobre la zona.

Vuelo 19 que inició la especulación sobre la zona, fue un vuelo de cinco torpederos de la Marina de los Estados Unidos que partieron desde Florida, el 5 de diciembre de 1945. Horas más tarde perdieron el contacto radial con la base y nunca se encontró rastro de ellos ni de sus 14 tripulantes. A su vez, un hidroavión enviado esa misma noche, en misión de rescate, también desapareció junto con sus 13 tripulantes.

