Mhoni Vidente predice que una ola de calor afectará a la República Mexicana

Mhoni Vidente dio a conocer que una vez que pase la temporada de lluvias que actualmente están afectando a diversos estados de la República Mexicana, se registrara una intensa ola de calor.

Pese al alto al fuego en el conflicto entre Irán e Israel, en el cual también se vio involucrado Estados Unidos, Mhoni Vidente comentó que podría tratarse únicamente de una tregua temporal y que la guerra podría continuar ya que los árabes estarían planeando un contraataque.

"Si creó que los árabes no se van a dejar, Irán no se va a dejar, Pakistán no se van a dejar, nada más se van a dar tiempo para reorganizarse y atacar, no se van a quedar con los brazos cruzados.", comentó Mhoni Vidente.