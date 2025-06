Vaca se vuelve viral por su fiesta de cumpleaños, su familia hasta le mandó a hacer un vestido rosa | VIDEO

Con todo y vestido rosa en color Barbie, una vaca fue celebrada por su familia con motivo de su cumpleaños. La fiesta no pasó desapercibida porque fue grabada y se está haciendo popular en redes sociales, así que usuarios reaccionan con ternura al ver a la vaquilla.

El nombre de la vaca viral es “María Patricia”, aunque es más conocida como “María”. Su fiesta de cumpleaños fue organizada por su “mamá”, Linda Rave, quien es psicóloga y sexóloga. Mediante su cuenta de Instagram (@danirave8) compartió un video de la celebración, dejando entrever que tiró la casa por la ventana.

“María, eres mi sueño”, escribió la “mamá” de la vaca “María Patricia” en la descripción del video en el que aparece la vaquilla. También se lee “madurar es entender que una vaca no necesita fiesta de cumpleaños” y “pero soy inmadura, bye”.

Por lo mismo, la vaca “María Patricia” tuvo una fiesta de cumpleaños llena de detalles tiernos, con lo que se enfatiza que es la consentida de su “mamá”. De hecho, Linda Rave contrató a la empresa Creativo Wasabi que se dedica a diseñar fiestas para que sean personalizadas y vía Instagram también publicó videos de la celebración.

Gracias a los videos se observa que la vaca “María Patricia” usó un vestido rosa que incluso tiene transparencias y pompones. Tuvo un pastel elaborado con frutas y hasta hubo un montaje decorativo lleno de globos. Así que la vaquilla no sólo celebró su cumpleaños, sino que derrochó estilo, al igual que su mamá que estuvo acorde a la ocasión porque usó un look vaquero.

View this post on Instagram

Al ser la fiesta de cumpleaños de una vaquilla, la celebración fue al aire libre y su familia aprovechó esto para hacer juegos, como carreras en sacos. Esto hizo que la fiesta de la vaca fuera un éxito, ya que tanto niños como adultos se divirtieron. Y, claro, no faltaron el brindis y la piñata, de modo que “María Patricia” fue la más consentida.

La familia de la vaca “María Patricia” fue elogiada debido a cómo le demuestra su amor. Vía Instagram se leen comentarios como los siguientes:

“Me da coraje ver este tipo de cosas y que no me inviten”, “‘María’ tiene más familia y amigos que yo”, “me invitan al próximo (cumpleaños), no conozco a nadie, pero voy por la cumpleañera”, “es la vaquita más feliz del universo y ¡la más afortunada!”, “me parece una falta de respeto que ‘María’ no rompiera su piñata, se veía tan hermosa” y “cuando reencarne quiero ser ‘María’”.