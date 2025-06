¿Por qué estamos tan cansados de ser uno mismo? Una reflexión sobre el éxito y lo auténtico

Por Adrián Castrejón Cienfuegos

Lograr éxito personal es algo que todos buscamos. Pero la sobreexigencia muchas veces nos lleva a no sentirnos suficientes. Esto plantea un dilema: tener éxito a cambio de perder lo que nos hace auténticos. Para resolver el problema lo que necesitamos es otra cosa…

Es notable cómo la exigencia de éxito afecta la manera en que nos percibimos. Exhibir una versión perfecta entra en conflicto con quienes realmente somos. Consecuencia de esto es vivir a la sombra del síndrome del impostor; pensamos que no tenemos el valor suficiente. La exigencia de ser más de lo que eres se encuentra impregnada en nuestra cultura. No hay ámbito de nuestras vidas donde el éxito no reclame su lugar.

En las redes sociales, cada “like” y “follow” se convierte en una calificación que mide si valemos o no. ¿Acaso no estamos constantemente comparando nuestra vida con la de nuestros amigos? Esta aparente autenticidad presume una felicidad fingida que llega a generar angustia: cada post, cada comentario, es una competencia por ver quién es más digno de valía. Spoiler: el valor de la vida no está en la apariencia.

El mundo laboral no es distinto. Parece ser que lo importante no es el contenido del currículum, sino su extensión. Hay una supervaloración del esfuerzo, pues el éxito se mide en cantidad y no en cualidad. Esta sobreexigencia de cumplir los mares de trabajo es donde florece el burnout: las largas jornadas, reuniones de horas que se podrían reducir en un memorándum y las metas interminables. Resulta extraño que el propósito de nuestros objetivos sea nunca terminar.

Para rematar, el pensamiento del éxito como “producción” se fomenta en el imaginario colectivo. Lemas como “El cielo es el límite”, “El trabajo dignifica y robustece, el ocio envilece”, son repetidos a manera de disco rayado. Nos compramos la idea de que más es mejor, que nuestra finalidad es no parar. Como cultura hemos interiorizado que el sentido de la vida es el éxito. Por tanto, se debe de hacer lo necesario para alcanzarlo aunque esto signifique abandonarnos.

¿Estás trabajando para vivir o viviendo para trabajar?

Foto: Mural Diego Rivera, "La Industria de Detroit".

Se nos olvida que el producir no es el propósito último del humano, sino el medio para alcanzarlo. Vivimos atrapados en una angustia constante que parece no tener final. Somos Sísifo empujando la piedra, solo que en nuestro caso no hay un Dios que imponga el castigo, nosotros nos imponemos el castigo. Le damos una sobrevaloración al trabajo que no sabe terminar. Incluso si uno decide detenerse, se le tacha de absurdo y moralmente sospechoso.

¿Se puede hacer algo al respecto o nuestro destino es empujar el progreso hasta el último aliento?

Primero, reconozcamos lo que somos, esto es, personas y no máquinas. El malestar en la sociedad se da por sentir una falta de valor en nuestras vidas. Este síntoma nos deja ver que nuestra finalidad no puede reducirse a solo acumular “éxitos”. El hombre demanda espacios donde pueda sentir que vale por el hecho de ser él mismo. El trabajo no basta para sentirnos propios. Se necesita de actividades que nos ayuden a reconectar con nuestra humanidad.

Segundo, parte de reconocernos como humanos es aceptar que somos seres limitados. Y puesto que el ideal del éxito perpetuo es inalcanzable, se ha de buscar otra finalidad que no se reduzca a producir. Un camino para encontrar nuestro propósito es no hacer nada. Estar en una ausencia de actividad, a saber, tener momentos de ocio. No se debe confundir el ocio con interrupción del trabajo. Más bien es tiempo que tomamos para constituirnos como personas auténticas. Con auténtico refiero a lo que tiene valor por sí mismo.

Para hacer este punto más claro: no encajamos en el ideal de un constante éxito personal. Esta lógica de producir sin una meta desemboca en angustia de no ser suficiente o en parálisis ante proyectos –literalmente– interminables. Por esto, necesitamos de tiempo para desarrollar actividades que nos den valor. Que ayuden a conectar con lo que somos y necesitamos. [“Si no me creen, leamos a Aristóteles:” / “Ya decía el maestro estagirita de la Grecia Antigua:”]

“Se cree, también, que la felicidad radica en el ocio, pues trabajamos para tener ocio.”

No hay contradicción entre ocio y trabajo. Pues como se vio, el ocio no es sinónimo de holgazanería, más bien son las actividades que tienen valor por sí mismas, diferenciándose de las que solo persiguen un objetivo o propósito. Trabajamos para tener ocio, no solo para producir. Ocio es leer un libro, es cotorrear con amigos, aprender un poema, ver nubes pasar. Estas acciones son las que nos hacen sentir que valemos por ser uno mismo. El ocio no es perder tiempo, es ganarlo de vuelta.

Foto: Pintura Velasco, "La puesta de sol".

El valor de la vida no es apariencia de éxito, no son las estadísticas de una red social, tampoco es la cantidad de trabajo que puedas cargar, su valor está en cultivarnos en cuanto a personas. En una era donde el tiempo lo es todo, necesitamos detenernos. Tomar un tiempo y desconectarnos del mundo digital, del laboral. Desviar la vista de las pantallas y empezar por observar al otro, por contemplar lo que nos rodea, es decir, lo que necesitamos es ocio.

