Lo que “Avatar: La Leyenda de Korra” nos enseña acerca de la identidad y la resiliencia

Por Lilian Mareli Becerra Calderón

La resiliencia me parece una de las capacidades más importantes que podemos aprender los seres humanos a lo largo de nuestra vida, ya que nos ayuda a adaptarnos y superar las adversidades que se nos puedan presentar. Es una oportunidad excelente para saber de lo que somos capaces e inclusive nos podemos dar cuenta de lo capaces que somos.

Particularmente, para ejemplificar el significado de la resiliencia por medio de un programa llamado “Avatar: La leyenda de Korra”, dicho show trata acerca de la joven Avatar maestra de los cuatro elementos (fuego, aire, agua y tierra), cuya misión es mantener el equilibrio entre el mundo físico y el mundo espiritual, para cumplir dicha misión debe atravesar muchos desafíos y caídas que la hacen dudar de su condición de Avatar.

A lo largo del show podemos ver a una joven de dieciocho años enorgullecida por ser el Avatar, desde que supo la relevancia de su existencia en el mundo físico, Korra se esfuerza al máximo por enaltecer su condición de Avatar. Pero dicha identidad se ve opacada por los múltiples fracasos que llega a experimentar a lo largo de sus aventuras, producto de las malas decisiones y la inexperiencia que tiene al haber vivido tan aislada a temprana edad.

Al observar más a detalle el concepto de identidad nos da un fuerte golpe de realidad, un título por más rimbombante, importante e influenciador no nos define, si tenemos un cargo importante por supuesto que hay que tener conocimiento y una buena toma de decisiones, pero no podemos olvidarnos de nuestros principios y nuestra intuición porque eso nos puede abrir las puertas a lo que realmente se necesita hacer.

La resiliencia que nos enseña Korra parte del momento en el que ella fue envenenada por unos enemigos extremadamente peligrosos y ágiles que lograron capturarla pese a todos los esfuerzos de su equipo para evitarlo. Dicho envenenamiento fue la caída más baja para ella porque no solo tuvo terribles pesadillas y alucinaciones producto de ese trauma, también tuvo problemas físicos como el no poder caminar y estar postrada en una silla de ruedas por más de seis meses. Gracias a su voluntad y a su gran red de apoyo ella pudo recuperarse y realizar grandes hallazgos que reafirmaron la confianza de las personas en ella.

“When we hit our lowest point, we are open to the greatest change”

Frase dicha por el Avatar Aang al Avatar Korra