¿Dónde quedaron los héroes?

Por Regina Ochoa Torres

¿Qué es lo que ha ocasionado la pérdida de modelos imperfectos pero inspiradores que, durante siglos, nos llevaban a descubrir nuestra propia trascendencia?

Durante siglos, las culturas han buscado modelos que encarnen ideales humanos elevados. En cada época, cada héroe era un prototipo de distintas virtudes: el valor, la sabiduría, la justicia, la templanza. Estos modelos no eran perfectos, pero ofrecían una imagen clara de lo que valía la pena imitar. Obras como Don Quijote no solo narran historias; construyen pautas que marcan generaciones y nos invitan a aspirar a más. El personaje de Don Quijote encarna la trascendencia de este ideal: el ser humano está llamado a la grandeza y hay algo interno a él que lo sabe y lo busca.

Hoy, sin embargo, algo ha cambiado. El paradigma del héroe parece haber sido reemplazado por el de la víctima. Fuimos obligados a abandonar el ideal de un modelo personal a seguir porque se nos demostró su imperfección, su insostenibilidad. Al intentar humanizar a los héroes (cosa que no critico) olvidamos el por qué existían en primer lugar y ese olvido es lo hemos pagado caro. No niego, por supuesto, la importancia de dar voz al dolor, ni la dignidad que merece quien ha sufrido, de hecho, gran parte de lo que admiramos en los héroes es su capacidad de lucha. Lo preocupante es que se glorifique a la víctima simplemente por serlo, sin mirar si hubo o no superación.

La verdadera admiración que una víctima puede despertar nace de su resiliencia. Malala, por ejemplo, no es admirable solo por lo que padeció, sino por lo que decidió hacer con ese sufrimiento: alzarse, educarse, luchar. Lo que inspira es el dolor acompañado de la superación. El problema comienza cuando se pierde ese paso, cuando ser víctima se convierte en una forma de identidad. Como dice una autora contemporánea: “La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima. Inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. La víctima padece, no puede ser culpable de nada.” (Daniele Giglioli, 2014)

Esta narrativa no sólo empobrece el ideal humano, sino que también pone en riesgo a la sociedad. Porque cuando todos aspiramos a ser víctimas, perdemos la motivación interna que es motor de nuestra fortaleza. Y una comunidad donde cada individuo se define por su herida y no por su capacidad de superarla, corre el riesgo de conformarse con la debilidad. Todo el mundo tiene problemas que han de ser visibilizados y considerados a su debida manera, el problema es pensar que todo problema equivale a una opresión sistemática que nos hace merecedores del título “víctima”.

Corremos el peligro de perder la perspectiva e igualar situaciones que no son semejantes. Si perdemos de vista a los niños que mueren de hambre, los que crecen entre bombas, los millones desplazados por conflictos que no provocaron y equiparamos su sufrimiento con el que externa, por ejemplo, un influencer al haber perdido seguidores y ser “víctima” de un boycott en redes; habremos perdido como sociedad. Otras consecuencias de esta cultura del victimismo son claras: un estancamiento emocional y colectivo, y una alarmante falta de modelos a seguir. Se nos enseña a nombrar nuestros problemas, pero no a resolverlos. Nos volvemos expertos en reclamar atención, pero no en construir respuestas.

Por eso urge recuperar la figura del héroe. No como un ídolo inalcanzable, sino como un recordatorio de lo que podemos ser. No todos los héroes son famosos. Héroe es ese padre que trabaja en algo que detesta para que sus hijos tengan una vida mejor. Es esa madre que se olvida de sí misma desde el momento en que nace su hijo. Es ese soldado anónimo que se sacrifica por un compañero. Esa maestra que salva la vida de un niño con una palabra a tiempo. Ese cirujano que pasa dieciocho horas sin salir del quirófano para salvar una vida. También son héroes Malala, San Juan Pablo II, Nelson Mandela: personas que, desde distintas trincheras, eligieron responder al dolor con virtud.

Volvamos a ponernos estándares altos. Dejemos de competir por ver quién sufre más. Esa competencia no reivindica nuestra humanidad; la empobrece. Volvamos a los clásicos, que no nos hablan de perfección, sino de virtud. No dejemos de escuchar a las víctimas, pero no olvidemos que lo que más necesita el mundo es gente dispuesta a sanar, gente que inspire y, de vez en cuando, nos recuerde que somos humanos.

Referencia: Giglioli, D. (2014). Crítica de la víctima. Herder Editorial. Publicado en Roma.