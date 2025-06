La broma de mal gusto en Los Simpson que tuvieron que cambiar para evitar una demanda

Los Simpson es la serie más longeva que se emite actualmente en la pantalla de televisión y lo cierto es que, desde su primer episodio el 17 de diciembre de 1989, la serie lleva ya 24 temporadas emitidas y más de 500 episodios. La revista Time fue elegida como la mejor serie de televisión del siglo XX y la familia de color mostaza tiene desde el año 2000 su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Lo cierto es que al estar tanto tiempo al aire es común que esta amarilla familia no se encuentre exenta de polémica, ya que no tenían problemas en meterse con nadie y producto de sus polémicas acciones provocaron una especie de crisis con la cadena Fox News, como por ejemplo una situación ocurrida en noviembre de 1992 con el estreno del episodio “Marge Gets a Job”, retitulado como Marge consigue un empleo.

Cuando Bart simulaba tener el Síndrome de Tourette en "Marge gets a job" surgieron muchas quejas siendo una la de la flia de Joshua Smith, quien tenia esta enfermedad. Luego de una carta enviada al programa los productores pidieron disculpas y se decidió modificar ese diálogo. pic.twitter.com/Pjpx3Ux3Ui — Data Simpson (@Data_Simpsons) November 15, 2018

Así fue la polémica que hizo peligrar la continuidad de Los Simpson

Los hechos sucedieron en el séptimo episodio de la cuarta temporada de la serie y es famoso por la aparición del cantante Tom Jones. Allí Marge quiere conseguir un trabajo y es contratada por el Sr. Burns, quien hace de todo con tal de cortejarla. En paralelo, las acciones nos sitúan en el colegio primario de la ciudad, en donde estudian los jóvenes Simpson.

Allí se observa como Bart no tiene intenciones de asistir al colegio y aprovecha que están bajo el cuidado de su abuelo para realizar travesuras. Con el correr de los días, el pequeño finge diversos malestares con tal de no asistir a clases hasta que la profesora Krabappel se cansa de estas mentiras y le obliga a examinarse. En el camino, lo que realmente llama la atención de todos y generó malestar en un sector de la sociedad fue el dialogo de la educadora, quien expresa: "Bart, para evitar este examen, has tenido la viruela, la escarlatina y hasta un brote del síndrome de la Tourette".

Entonces, lo que pasó después fue una cataratas de quejas, ya que los guionistas se vieron en la obligación de cambiar todo lo del brote del síndrome de la Tourette por "ese lamentable ataque de rabia", manteniendo intacto todo lo demás. Por su parte, Mike Reiss y Mathew Klickstein explicaron esta modificación en el libro de Springfield Confidencial: "Los censores no vieron ningún problema aquí, pero molestó a miles y miles de espectadores. Ningún chiste ha recibido más quejas. Antes de que se volviera a emitir el capítulo, quitamos síndrome de Tourette y pusimos rabia. Es la única vez que hemos cambiado una frase por clamor popular. La rabia también es algo terrible, pero si quieres acariciar a un perro que suelta espumarajos...".