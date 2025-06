Estudio alerta sobre la condición mental que afecta a más del 70% de los mexicanos

Existe una condición mental que afecta a más del 70% de los mexicanos en este último año, aunque también es parte de la preocupación mundial. Esta condición mental se llama “Burnout”, según un estudio de Buk, una plataforma de gestión de capital humano.

‘Burnout’, ¿qué es?

Es el síndrome del trabajador quemado, o sea, es una condición que se ha desarrollado dentro de un contexto laboral exigente que ha orillado a sus empleados a experimentar algún tipo de condición parecida a los síntomas del estrés. Sin embargo, son muy diferentes y en un principio pasa desapercibido.

Burnout y no estres.

Esta condición mental es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fenómeno ocupacional donde la persona afectada puede experimentar algún tipo de agotamiento físico, mental y emocional, mientras que el estrés es más una reacción del cuerpo. Sin embargo, la OMS señala que el estrés puede ser un detonante de padecer un ‘Burnout’.

México y el índice

Según el estudio ‘Burnout Laboral 2025’, identifica que en México hay una altísimo nivel de ‘burnout’ que se relaciona directamente con la insatisfacción de la jornada laboral, hay que un 25% de personas dijieron experimentarlo con frecuencia, el 16% de manera ocasional y el 12% de manera frecuente.

Burnout, lo que los estudios revelan

Este síndrome afecta principalmente a la generación Z, aquellas personas nacidas entre 1197 y 2010, con un 17% y las mujeres con un 15%. El estudio, además, analiza el ‘burnout’ no sólo en México donde su tasa es la más alta, sino también en Perú, con el 23%, Colombia con un 19% y Chile con el 16%.

“Esta distinción es fundamental para entender que el burnout es una señal de alerta que requiere cambios estructurales en la cultura organizacional”, declara Lesley Warren, head of research en Buk. Además, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del 2023, al menos el 85% de las empresas del país no brindan las condiciones adecuadas para el trabajo, no cuidan a su talento.

Normalizado el “burnout”

