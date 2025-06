¿Cuánto cuesta una porción de asado de tira en Don Julio, la mejor parrilla de Argentina en 2025?

El restaurante Don Julio recibió este miércoles un nuevo galardón tras haber quedado en el primer puesto en la lista de The Best Restaurant in Latin America 2024. La organización seleccionó restaurantes de 22 ciudades del mundo y el primer lugar fue para la reconocida parrilla ubicada en Buenos Aires.

"Este referente gastronómico, dirigido por Pablo Rivero, ha ganado reconocimiento internacional por sus cortes de carne de alta calidad, su impresionante selección de vinos y su hospitalidad legendaria", remarcaron los organizadores.

Este es el precio de la parrillada en el mejor local de Argentina. Fuente: Web

Cuánto sale una porción de asado de tira en Don Julio

Entre las opciones más destacadas de Don Julio aparece la popular tira de asado, que según el listado actualizado de precios en mayo de 2025, cuesta $96.800 por porción.

Este valor es en el peso argentino, moneda del país de origen de este restaurante. Si lo pasamos a nuestra moneda, serian cerca de 1582,08 pesos mexicanos. Por su parte, si vienen extranjeros que manejan dólares americanos, deberían abonar cerca de 82 dólares.

Este es el precio de la parrillada en el mejor local de Argentina. Fuente: Web

SIGUE LEYENDO:

Confirmado: expertos advierten la forma de no perder masa muscular tras cumplir los 40 años

Estas son las 6 apps de citas más populares de México en 2025: y sus precios