Uchu Kyodai: una joya oculta en el catálogo de Crunchyroll para los hartos de tanto anime isekai

Entre tanto isekai y shonen de peleas, es difícil encontrar historias que cuenten algo nuevo en cuanto a anime se refiere. Si bien siempre hay posibilidad de volver a los clásicos como Fullmetal Alchemist o Hunter X Hunter, e incluso buscar obras más actuales como Vinland Saga, siempre es bueno cuando en Crunchyroll se encuentra alguna joya escondida en su catálogo.

Este es el caso de la serie Uchu Kyodai, mejor conocida como Spaces Brothers desde este lado del charco. Lejos de los mundos extraños, de las batallas para salvar al mundo, de las historias llenas de clichés románticos, esta animación sobresale entre todas las ofertas de la plataforma por mostrar una trama muy peculiar, pero a la vez entrañable.

A lo largo de 99 episodios que dura esta aventura, se contarán las vivencias de un grupo de personas cuyo único sueño es convertirse en astronautas. Si bien el tema parece simple y mundano, lo remoto que es para la mayoría de los individuos en el planeta el poder cumplir con este sueño es lo que la hace única y sumamente recordable.

Su versión en manga, creada por Chuya Koyama fue acreedora a un Premio Shogakukan y a los Premios de Manga Kodansha, por lo que es una de las garantías de narrativa entrañable.

Esta obra cuenta con decenas de personajes tridimensionales con sus propias aspiraciones y conflictos. FOTO: Crunchyroll

¿De qué trata Spaces Brothers, la serie de anime en Crunchyroll?

Hibito y Mutta Nanba tienen un sueño en común: llegar a la Luna. Solamente el primero de ellos, el hermano menor, se encuentra cerca de lograrlo, debido a que ha sido enlistado por la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), el símil japonés de la NASA. En cambio, el mayor de los jóvenes se ha quedado estancado en un trabajo de ingeniero en una empresa de autos.

Una discusión con su jefe lleva a Mutta a golpear a su jefe en el pecho tal cual lo hizo el delantero francés Zinedine Zidane en contra del defensa italiano Marco Materazzi en la final de la Copa del Mundo de la FIFA de 2006. Sin ninguna opción para poder encontrar trabajo por el escándalo, Nanba se dedica a pasar sus días envuelto en la depresión y en el arrepentimiento por haber cometido un acto tan impulsivo.

No obstante, Hibito se encarga de elaborar un plan para que su aniki tenga una nueva oportunidad de llevar a cabo las pruebas para entrar a la JAXA. Si bien parece que la historia girará en torno únicamente al protagonista, esta serie se encarga de dar a conocer las perspectivas que tienen decenas de personajes para perseguir el mismo sueño o incluso otros que están relacionados con los personajes principales.

En este anime se cuentan las dos perspectivas de las personas que ya cumplieron sus sueños, así como el de aquellas que los retoman después de varios años. FOTO: Crunchyroll

Cinco razones para ver Space Brothers en Crunchyroll

El mensaje principal de Space Brothers es la lucha a la que se enfrentan las personas para seguir sus sueños. Desde varias trincheras, con toda clase de subtramas y una serie de conflictos variados, el autor se centra en mostrar que el forjar una senda para llegar a lo que desean lograr los seres humanos no es un camino lleno de rosas, ni de espinas.

Si bien tiene muchas bondades que pueden disfrutar las personas que están cansadas de ver una y otra vez la misma historia, la ruta de los hermanos Nanba puede concentrar sus bondades en los siguientes puntos: Esta producción cuenta con 99 episodios que pueden ser vistos también en Prime Video. FOTO: Crunchyroll

Uchu Kyodai tiene personajes humanos y realistas

Los amantes el anime están acostumbrados a historias donde hay buenos y malos; no obstante, Uchu Kyodai se sale de esta estructura y muestra a personas con ambiciones que a veces chocan o que pueden subsistir con las de los protagonistas. Si bien en el reparto hay algunos individuos que parecen estar solamente para crear un conflicto, conforme avanza la historia se ve que tienen motivaciones para actuar como lo hacen.

Además de esto, las características de estos, así como sus historias de origen sirven para darle una profundidad tridimensional a los que aparecen en la obra. Aunque parezca que los secundarios e inclusive los principales tienden al cliché o tienen cualidades muy bien definidas, basta con dejar que pasen los episodios para ver que son de tal manera por lo que hay en su historia de vida.

A esto se suma que no se trata de individuos que solamente aparecen una vez como si se tratara de escalones para contar las aventuras de los Nanba, sino que además cambian de opinión, refuerzan sus complejos o encuentran salidas que no habían previsto para su camino, por lo que es común encontrarse con personas que no se ven desde los primeros episodios, pero que juegan papeles determinantes casi al final de los acontecimientos. No hay un doblaje oficial en español, por lo que solamente puede verse en su idioma original con subtítulos. FOTO: Crunchyroll

Uchu Kyodai: un anime con un universo complejo

Al igual que ocurre en historias como One Piece, los personajes secundarios continúan moviéndose y tomando decisiones sobre sus destinos, por lo que aunque dejen de estar fuera de la pantalla, es posible ver cómo siguen incidiendo en el mundo, así como en las personas que se encuentran en la historia.

Hay incluso individuos que han fallecido antes de que comience la historia, pero cuyos esfuerzos y huellas se convierten en un impulso para los que siguen vivos. Hay episodios completos para conocer sus vidas, así como la forma en la que dejaron un legado que no solamente afecta a los protagonistas, sino al mundo en el que existieron.

Esto permite tener un universo complejo, que no se queda estático esperando a los protagonistas, lo cual deja una sensación de que se está viendo algo verosímil, posible en el mundo real. Cada despedida de un secundario deja abierta la posibilidad de que este se convierta en un punto importante para la trama en episodios futuros.

A esto se suma que la forma en la que se habla de todas las cuestiones relacionadas con los astronautas, el trabajo en la JAXA y en la NASA dejan ver más sobre el mundo de esta profesión y todas las situaciones derivadas con esta actividad. Si bien hay muchas conjeturas que se hacen con el futuro de los viajes espaciales, el trabajo de documentación es tal que puede pasar como posible. Pese a la cantidad de episodios, la serie no termina la historia, la cual continúa en el manga. FOTO: Crunchyroll

Resoluciones de los conflictos

La obra de Chuya Koyama elige como protagonista principal a una persona que suele pasar frente a los ojos de los demás e inclusive en algunos momentos del espectador como alguien mediocre, sin personalidad o sin talento. Todo lo que hay en su entorno, así como la manera en la que se dirige a lo que lo rodea lo hace parecer como alguien débil, sin ningún tipo de cualidad que le permita convertirse en astronauta.

No obstante, la misma historia lo lleva a crear espacios en los que demuestra habilidades que ni él mismo entiende o ha procesado. Esto, además de generar una mayor simpatía por parte del público, sirve para establecer una tensión que hace parecer que el personaje no llegará ni a pasar in el primer filtro.

Gracias a esto se llega a resoluciones interesantes donde se demuestra que cualquier hecho en la historia de vida de las personas tiene sus consecuencias y sus ventajas a lo largo del tiempo.

Esto en conjunto con el universo complejo que maneja el anime brinda resoluciones que no siempre son positivas, que son verosímiles, pero que siempre dejan con alguna sorpresa al espectador. A esto se suman varios momentos enternecedores y que inclusive provocan preocupación por los personajes, estén o no frente a la cámara. La banda sonora y los efectos sonoros hacen que el espectador se sienta en el espacio. FOTO: Crunchyroll

Space Brothers tiene una narración no lineal

Si bien el flashback no es una técnica innovadora en el mundo del anime e incluso hay series que la ocupan como parte de su día a día, en esta serie hay una peculiar forma de retomarla, ya que se usa para explicar momentos cumbre de la obra o para narrar de manera orgánica la forma en la que los protagonistas llegaron a una resolución.

Hay muchos ejemplos de esto, pero uno de los más significativos se da en una de las pruebas que atraviesa el personaje principal, el cual debe enfrentar un test que mide su capacidad pulmonar. Si bien el espectador puede pensar que alguien que no suele estar en buena forma física no tendría oportunidad de cumplir con este reto, el autor plasma un momento en el que se ve que Mutta pasó mucho tiempo de su infancia tocando la trompeta, lo cual ayudó a que sus órganos fueran más fuertes.

Este recuerdo no es usado únicamente para ayudar a contar esta parte de la historia, ya que está incluido dentro de un contexto que permite usar esa misma idea para delinear otras características del individuo y ayudan a esclarecen otras cuestiones de sus motivaciones e incluso la relación que guarda con una de sus mentoras.