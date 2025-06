Por qué la matemática te acerca a Dios, según la Universidad de Harvard

Durante una ponencia en el congreso anual de la Sociedad de Científicos Católicos, Martin Nowak habló de Dios sin fórmulas, desde el lenguaje de los números, convencido de que las matemáticas son el camino hacia lo eterno. Citando a San Agustín, defendió que la experiencia matemática puede entenderse como una forma de apertura a lo divino.

Matemáticas para acercarte a Dios

Durante su ponencia, celebrado el pasado 8 de junio en la ciudad de Washington, Nowak (profesor de Matemáticas y Biología en la Universidad de Harvard) tituló su intervención como: “¿Nos conducen las matemáticas a Dios?", y no tardó en responder afirmativamente. A su juicio, las matemáticas pueden considerarse como un argumento para la existencia de Dios.

Nowak, profesor de Harvard

Para sostenerlo, recurrió a la tradición cristiana y citó directamente al santo de Hipona: “Juzgamos las matemáticas en la verdad mediante un criterio que está dentro de nosotros. Esa es, por supuesto, la doctrina de la iluminación divina. San Agustín dice: ‘Esto es posible porque Dios es el maestro del alma’”.

Frente a las corrientes materialistas, Nowak sostuvo que el conocimiento matemático remite a realidades perdurables. «Las matemáticas son eternas y atemporales», explicó. «Si aceptas esto… has dado un paso hacia Dios. Porque ya no eres un materialista, ya no eres un naturalista en el sentido de que ya no eres un ateo», declaró.

“Son las matemáticas las que dan sentido” afirmó Nowak y añadió una comparación para profundizar en este aspecto: “Las matemáticas nos dicen quiénes somos, quién es el otro. Las matemáticas nos dicen de qué estamos hechos. Las matemáticas nos permiten ver a Dios", afirmó. Es decir, a través de ellas, el hombre puede comprenderse a sí mismo, reconocer al otro y desentrañar lo que subyace a la materia.

Imagen Ilustrativa de un Congreso

Amor por Dios, por las matemáticas

Desde esa perspectiva, la belleza matemática no es un accidente, sino una pista, una huella de algo mayor: “¿por qué son bellas las matemáticas? Porque Dios es bello”. Sugiriendo que la armonía que se percibe en las fórmulas matemáticas reflejan, en última instancia, la perfección de una inteligencia creadora. Para terminar con: “Las matemáticas tienen más que ver con los pensamientos de Dios”.

