¡Saquen los bolillos! Microsismo en CDMX deja los MEMES más divertidos HOY 18 de junio

La mañana de este miércoles 18 de junio se registraron dos microsismo al poniente de la Ciudad de México que han desatado decenas de divertidos memes. Los movimiento telúricos fueron percibido por los capitalinos cuando apenas estaban desayunando, así que si todavía no vas por tu bolillo, ve por él mientras revisas estas imágenes.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el primer microsismo tuvo una intensidad de 2.4 y ocurrió a las 9:30 de la mañana en la alcaldía Álvaro Obregón. Mientras que el segundo se registró en el mismo lugar pero a las 9:31 y fue de 1.9 grados de magnitud.

Y aunque la magnitud fue de baja intensidad, en algunas zonas de la demarcación se sintió inmediatamente pero de forma leve. Por lo que usuarios en redes sociales comenzaron a subir sus reacciones tras percibir los microsismos e incluso algunos videos en los que se puede ver el movimiento dentro de sus hogares.

Los mejores MEMES que dejaron los microsismos en la CDMX

Tras los dos sismos en la Ciudad de México, autoridades de Protección Civil de la capital informaron que tras las primeras revisiones no se reportaron daños estructurales. Así que no, no se te movió la cama (si todavía estabas con Morfeo) fueron dos microsismos pero leves, no hay por qué asustarse.

Desde los que entran en pánico por el sonido de la alarma, hasta lo que se molestan porque estaban haciendo otras cosas. Los memes reflejan el sentido del humor de los mexicanos, pues aunque es un acontecimiento que pone en alerta a todos, muchos ya están acostumbrados a estos movimientos.

¿Qué hacer ante un microsismo?

Ante un microsismo, es decir un temblor de baja magnitud, menor a 3.5 grados, es importante mantener la calma, pero también adoptar medidas de prevención y seguridad. Aunque suelen ser imperceptibles o leves, pueden generar preocupación o ser precursores de movimientos mayores.

Prevé un plan familiar de protección civil: define rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Arma una mochila de emergencia con agua, linterna, radio, documentos, botiquín y cargadores.

Identifica zonas de seguridad dentro de casa, oficina o escuela marcos de puertas estructurales, columnas, esquinas fuertes.

Participa en simulacros: te preparan para actuar con rapidez.