Niño se hace viral por pedir de deseo de cumpleaños a su abuela muerta: "Que mi abuelita vuelva a nacer" | VIDEO

Un niño de nombre Matías se volvió viral en TikTok por su fiesta de cumpleaños; sin embargo, no lo hizo por un suceso divertido o por un accidente, sino por la bondad y el anhelo del menor de dejar de lado los regalos y cosas materiales para en su lugar poder volver a ver a su abuela, quien falleció hace un tiempo.

El momento no sólo conmovió a los presentes, quienes reaccionaron con suspiros e incluso rostros de seriedad y tristeza porque el niño no cumplió su sueño de tener durante toda su infancia a su abuelita. A través de TikTok la usuaria @isabellaortiz0801 compartió el video del tierno y desgarrador momento en el que se ve al menor soplando su vela con el número 9 y listo para pedir su deseo.

La grabación rápidamente se hizo viral y con las 2.9 millones de reproducciones también llegaron comentarios de empatía y de personas que han pasado por un luto tan desgarrador como el del perder a sus abuelos, quienes lloraron con el deseo del niño. En medio del revuelo, la misma cuenta posteó un segundo video donde Matías se sinceró al asegurar que su abuelita le hace mucha falta.

Tras hacerse viral en TikTok por pedir de deseo de cumpleaños que su abuelita vuelva a nacer y así poder volver a verla, Matías contestó un comentario con un video más y con el que se sinceró como nunca sobre lo que ocurrió en su festejo de cumpleaños y el dolor de no tener a su abuela junto a él.

"A mí me afecta no tener a mi abuela a lado, pero tengo a mi familia. Me falta alguien que la verdad necesito mucho, a mi abuela. Mi abuela Alicia lamentablemente no está aquí, pero siempre la voy a llevar en el corazón", dijo.