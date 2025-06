¿Desde cuándo habrá publicidad en WhatsApp? | Detalles de la actualización de Meta

Meta dio a conocer que hay nuevos cambios en WhatsApp debido a una actualización que incluye anuncios publicitarios que se podrán ver en el apartado Novedades que incluye las secciones de Canales y Estados. Como parte de las recientes modificaciones, la empresa estadounidense a cargo de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook e Instagram, también comercializará suscripciones en el apartado Explorar.

Esta medida se suma a las propuestas que Meta ha hecho en los últimos años, a fin de que WhatsApp se diversifique y sea vista como una herramienta comercial y oportunidad de negocios, sobre todo porque el servicio de mensajería en línea es gratuito y requiere de ingresos para que se mantengan a flote.

Meta dio a conocer esta nueva actualización este lunes 16 de junio y anticipó que en los próximos meses realizará más cambios; sin embargo, destacó que todo se hará de forma gradual para no afectar a los usuarios, a fin de que se adapten a estas medidas de manera cómoda y práctica. Por lo mismo, la publicidad y suscripciones no se introducirán en los chats, al menos por el momento.

Meta anunció que en los siguientes meses habrá más cambios en WhatsApp. Foto: Pexels.

¿La publicidad en WhatsApp pondrá en riesgo la privacidad?

Los cambios en WhatsApp han sido continuos en los últimos años porque es la manera que Meta encontró para mantenerse vigente en el mercado y enfrentar a la competencia. Sin embargo, la empresa de Mark Zuckerberg destaca que estas modificaciones no ponen en riesgo la privacidad.

“Quiero ser claro sobre una cosa: tus mensajes personales, llamadas y estados permanecerán cifrados de extremo a extremo. Esto significa que nadie, ni siquiera nosotros, puede verlos u oírlos y no pueden utilizarse para anuncios”, aseguró Nikila Srinivasan, vicepresidenta de gestión de productos de Meta.

Además, la compañía estadounidense enfatizó que la finalidad de implementar publicidad y suscripciones en WhatsApp es únicamente reforzar a la aplicación en su modalidad de negocios, ya que se busca “ayudar a la gente a descubrir nuevos canales que podrían serle interesantes y dar a los administradores la capacidad de promover algunos de sus canales en el directorio para ayudar a atraer nuevos seguidores y obtener una mayor distribución de su contenido”.

¿Cómo bloquear la publicidad en WhatsApp?

Debido a que la publicidad y suscripciones en WhatsApp son parte de una nueva actualización ya programada, no hay manera de bloquear este tipo de contenido. Sin embargo, Meta subraya que la gente no se verá afectada porque (el contenido) no se introducirá en los chats privados, de modo que es necesario recurrir a los apartados de Novedades y Explorar para ver las opciones de comercialización.