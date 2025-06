¿Quién es Martin Bermejo? Conoce al poeta en situación de calle que inventó "Xorondimba" y se hizo viral por Fer Carnal

Fer Carnal tiene una habilidad única para conectar con desconocidos en la calle y robarles sonrisas al preguntarles por "Doña Mago", provocando confusión y al cabo de un rato alegría porque recuerda cuáles son las razones para agradecer al día; sin embargo, en uno de sus recientes videos puso en tema de conversación a Martin Bermejo, un hombre en situación de calle que es poeta y el hombre más libre del mundo.

Hace unos días Fer Carnal compartió un video en el que se acercó a Martin Bermejo en las calles de la Ciudad de México y allí la plática comenzó a fluir de forma tan especial y llena de química que el hombre se sinceró como pocas veces. Las profundas reflexiones como el amor, la libertad y dejar atrás los prejuicios y normas impuestas por la sociedad dejaron reflexionando a miles de internautas en TikTok.

Durante la conversación, el poeta confesó que su experiencia inolvidable es con una mujer de nombre Silvia, quien fue su gran amor y a quien conoció en Manzanillo, Sonora, sin embargo, su amor no se pudo dar y este desamor lo llevó a convertirse en poeta. Incluso, leyó para Fer Carnal algunos de los fragmentos de su obra, mismos que se volvieron virales y llevaron a miles de personas en TikTok a preguntarse quién es Martín Bermejo y aquí te lo contamos.

"Yo me considero el hombre más libre del mundo", así se definió Martín Bermejo al tiktoker Fer Carnal, quien se le acercó en la CDMX. Sin embargo, su historia es todavía más profunda que la inmensidad de esta frase. Se sabe que este hombre que hoy es viral en TikTok nació el 2 de junio de 1956 en La Paz, Baja California Sur, según explica BCS Noticias, quien lo entrevistó en un lejano 2015.

Cabe destacar que este nombre no es el que tuvo de nacimiento, sino un pseudónimo con el que busca hacerse conocido y dejar su huella en el mundo de la poesía. De acuerdo con lo que él mismo contó al medio antes citado, sólo terminó la primaria, pues e su primer año de secundaria se vio obligado a dejar sus estudios ya que ante la ceguera de su padre, no hubo dinero para seguir estudiando.

De ahí, Martín pasó de los salones a los campos de algodón hasta que sus ganas lo llevaron a terminar la secundaria nocturna en 1969. Pero explica que desde entonces supo que ya estaba dictado su futuro y que sería un "vagabundo". Esto lo llevó a viajar de La Paz al Puerto San Carlos en Comondú donde conoció a su primer gran amor, una mujer a la que nunca le habló por la pena hasta que un día, se enteró que ella ya estaba casada.

En esta aventura en las calles de México y por la década de 1990 llegó a Manzanillo, donde conocería a Silvia, ese gran amor que recordó todavía en 2025 gracias a Fer Carnal. "Por ella me hice poeta, pero la conocí demasiado tarde, dijo a BCS Noticias, pues ella estaba comprometida y de vacaciones en Colima, aunque ella era nativa de Tampico, Tamaulipas.

"Estuvimos a punto de hacer una tontería", dijo Martín Bermejo sin dar demasiados detalles, pero reconoce que, "recapacitamos y nos despedimos para siempre. Enloquecí por el dolor de la desesperación". Según contó hace una década, este momento fue crucial en su vida y no dudó en abandonarlo todo, desde su trabajo, hasta sus ganas de vivir, pensando el suicidio, pero la vida le tenía otros planes.

Luego, la vida lo llevó a Tamaulipas en búsqueda de Silvia, más tarde a Matamoros y así hasta llegar a un ya extinto Distrito Federal, donde este poeta vive en situación de calle desde el 2010. Según la publicación, el hombre no tiene ni siquiera contacto con su familia y reconoce que sabe que su padre ha muerto, porque así se lo hizo saber en un sueño; y para octubre de 2015 cuando fue entrevistado por el medio, sabía que su madre seguía viva. El "Rey de los vagabundos" presentando su obra a Fer Carnal. (Foto: TikTok @fercarnal)

En su más reciente aparición que fue en junio de 2025 y se hizo viral, Martín Bermejo mostró parte de su obra "Xorondimba (Todo por la poesía" en donde firma con este nombre y su apodo del "Rey de Baggs". Se sabe que este poemario lo presentó en 2015 en la XV edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo con la ilusión de publicarlo para que llegue al mundo y dejar huella.

Según contó, su deseo es regresar a su casa en La Paz, pero no "por la puerta de atráa", sino como un ya poeta consagrado y con su obra publicada. Esta es toda la información que se conoce hasta el momento del hombre que ya logró su cometido, al menos en TikTok por el video de Fer Carnal. Pues miles de internautas ya se preguntan quién es Martín Bermejo.

"Transfiguración de un poeta marginado, no tengo casa, no tengo espejo, no me he cortado el cabello, no me he rasurado, no me he cambiado de ropa. En síntesis, no me he bañado. Ya casi me convierto en un cavernícola; si continúo así, autoevolucionando, pidiendo de mi propia libertad, sosteniéndome en este aprendizaje ya eterno y prefiriendo los plátanos de la selva, a las manzanas del Edén, pronto, muy pronto seré un chango. Respirar al margen del Distrito Federal tiene sus ventajas; grandes ventajas. Estoy respirando grandeza. ¡Ya soy un chango, ya soy un chango! Ahora mi cuerpo sin bañarse huele a limpia libertad", leyó Martín Bermejo para Fer Carnal.