Profeco y The North Face emiten llamado a revisión de botas contra el agua | ALERTA DE SEGURIDAD

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la reconocida marca The North Face emitieron hoy una alerta rápida conjunta, instando a los consumidores a dejar de usar de inmediato las botas impermeables Shellista V Mid Waterproof. La causa de esta medida precautoria es un riesgo de seguridad: el gancho de una bota puede engancharse con los cordones de la otra, lo que podría provocar tropiezos y caídas para el usuario.

El principal riesgo identificado radica en el diseño del gancho de estas botas, el cual, al engancharse con el cordón de la bota opuesta, crea un peligro potencial de accidente y lesiones. Ante esta situación, se recomienda encarecidamente a todos los propietarios de las botas Shellista V Mid Waterproof que suspendan su uso de forma inmediata.

Por su parte, la empresa The North Face implementó una campaña de revisión que inició el 17 de abril de 2025 y se mantiene con vigencia indeterminada. Como contramedida, la compañía ofrece el reembolso total del costo del producto a los consumidores afectados.

Este es el aviso. Crédito: PROFECO

Proceso de Devolución y Reembolso

Para facilitar el proceso, The North Face estableció las siguientes acciones:

Contacto directo: Los propietarios deben contactar a The North Face para gestionar la devolución y solicitar el reembolso del costo total.

Guía de envío prepagada: La empresa facilitará una guía de envío prepagada para la devolución de las botas.

Opciones de reembolso: El reembolso del costo total podrá efectuarse mediante una tarjeta de regalo o un cheque.

Comunicación proactiva: The North Face contactará por correo electrónico a los consumidores que hayan adquirido las botas directamente desde su página oficial: www.thenorthface.com.mx.

Información en línea: La marca también publicó el llamado a revisión en su sitio oficial, www.thenorthface.com.mx, dentro del apartado “Retiro de producto”, con acceso directo a través de la liga: https://www.thenorthface.com.mx/garantia-bota-shellista-v-mid.

Es ropa para climas o actividades extremas. Crédito: The North Face

Reporte de Incidentes y Contacto

Hasta la fecha del 14 de abril de 2025, The North Face informa que no se reportó la materialización de daños o incidentes en territorio mexicano relacionados con este riesgo. Para cualquier consulta o para iniciar el proceso de devolución, los consumidores pueden contactar a The North Face.

Los medios para ponerse en contacto son: