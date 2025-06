Confunden a gatito negro con una "peligrosa" pantera en parque Tangamanga | FOTOS

Imagina que estás tranquilamente en un parque, comiendo tus sándwiches con jamón, con quesito amarillo, acompañados de unas aguas frescas que preparaste en casa para celebrar con un picnic el Día del Padre, cuando a lo lejos, ves un animal negro moverse sigilosamente entre el pasto y los árboles. No alcanzas a ver bien qué especie es y das por hecho que se trata de un puma negro o de una pantera. Sin embargo, lo que viste es en realidad un gato negro con sobrepeso. Y sí, esto sucedió en el Parque Tangamanga, en México.

Luego de haber visto lo que parecía ser un puma negro o una pantera, visitantes de este lugar reportaron a las respectivas autoridades que se encontraban en peligro, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, realizó la verificación de que ninguno de sus ejemplares se encontrara fuera de su espacio de resguardo.

Se confirmó, entonces, que lo que se pensaba era una pantera o un puma negro, en realidad era un gato negro que presuntamente padece sobrepeso, lo que alertó a los visitantes de este Parque Tangamanga. ¿Cómo ves? Aquí la historia completa.

Crédito: Facebook Parque Tangamanga I

Confunden gato negro con una "peligrosa" pantera en el Parque Tangamanga I

El pasado 12 de junio, comenzó a reportarse la presencia de un puma negro o una pantera en las inmediaciones del Parque Tangamanga I, ubicado en el estado de San Luis Potosí. Los visitantes o personas que pasaban por el lugar, alertaron a las autoridades sobre la presencia de este animal, pensando que les supondría peligro a quienes se encontraban disfrutando en el parque.

Rápidamente, las autoridades de Profepa enviaron a personal al Parque Tangamanga para realizar una revisión y se comprobó que ninguno de los ejemplares bajo resguardo en la UMA estuviera fuera de su espacio. Luego de ello, refirieron en un par de posteos en Facebook, específicamente en la página oficial del parque, que se trataba de un gato doméstico que no representaba riesgo alguno para los visitantes.

Crédito: Facebook Parque Tangamanga I

El parque aprovechó para explicar cómo sucedieron los hechos:

Informamos a la ciudadanía que se trata de un gato doméstico de gran tamaño que transita regularmente por la zona cercana a la Fuente 1 y el vivero. Nuestro personal operativo y del área de guarda parques, ha verificado la situación, confirmando que no existe riesgo alguno para los visitantes. El parque continúa operando con normalidad, manteniendo sus protocolos de vigilancia activa en todas las áreas

Además, agradecieron el interés de la comunidad por la seguridad y el bienestar de quienes disfrutan de los espacios en el parque, "e invitamos a mantenerse informados a través de los canales oficiales de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga. ¡Gracias por su comprensión y por ayudarnos a evitar la desinformación!".

En relaciu00f3n con las recientes publicaciones y comentarios en redes sociales sobre un supuesto avistamiento de un puma o... Posted by Parque Tangamanga I y II on Thursday, June 12, 2025

Las reacciones en redes

Por supuesto que las reacciones en redes no se hicieron esperar y claro que hubo respuesta a esta situación ocurrida en Parque Tangamanga, aunque muchos pidieron también que dejaran en paz al gatito, pues tiene mucho tiempo viviendo ahí. "No pues si creen en fantasmas encuerados qué se puede esperar"; "¡Creo que he visto ese "puma" en mi paseo de esta mañana!"; "Qué hermosa 'pantera'"; "La señora se va a encontrar una lagartija en el parque y va a decir que hay cocodrilos", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo del Parque Tangamanga.

Otros más, como te compartimos, piden que se le deje en paz al gatito, pues él y otros más habitan en el parque, sin hacerle daño a nadie.