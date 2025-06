Qué significa que una persona no le gusta bailar, según la psicología

Todos conocemos a alguien que no le gusta bailar o que no disfruta mucho de salir a bailar. Por eso, un grupo de investigadores revelaron que existen ciertos factores detrás de esta decisión de no bailar: la genética, la autoestima y la historia personal.

“No me gusta bailar”

Para muchas personas, el baile es sinónimo de felicidad, diversión, amor y buenos momentos en compañía; sin embargo, no todo el mundo disfruta de bailar y mucho tiene que ver por un gusto personal. Según expertos en psicología, revelan, que las personas que no disfrutan del baile, no necesariamente representan rasgos de personalidad negativos, sino que pueden ser el reflejo de diferentes experiencias personales.

Bailar

Un estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour y realizado por expertos de la Universidad de Tennsesse, Estados Unidos, reveló que existe un componente genético que influye en la capacidad de sintonizar el cuerpo con la música. Se demuestra, que hay personas que nacen con una mayor facilidad y habilidad para aprender a coordinar los movimientos corporales con los ritmos.

Los investigadores revelaron que no se hereda genéticamente un ‘gusto’ por bailar, sino que es posible que lo que provenga de factores genéticos es la falta de habilidad, que, si al practicarlo y no se coordina, es lo que va a generar una inseguridad y termine, en no bailar. Generalmente, es lo que sucede si no es un buen entorno y creen que pueden llegar a burlase de ellos, prefieren evitar el baile para proteger su autoestima.

Beneficios de bailar

Bailar o no bailar

Diferentes investigaciones han revelado que bailar tiene una serie de beneficios para quienes la realizan, bailar es una actividad de esparcimiento que puede ofrecer varios beneficios al cuerpo y la mente de quien lo practica, entre ellos:

Reduce el estrés y la ansiedad

Aumenta la autoestima.

Mejora la memoria y la concentración.

Ayuda a combatir la depresión.

Promueve la creatividad.

